"Откуда мы знаем, что третий ребенок — не просто чей-то друг?" Почему Таллинн не увеличивает число детей в семейном билете

В большинстве случаев в Таллинне по семейному билету бассейны (в том числе городские) могут посещать двое взрослых и двое детей (часто — в возрасте до 14 лет)

Депутат таллиннского горсобрания от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Март Каллас направил запрос вице-мэру Вадиму Белобровцеву, чтобы узнать: почему семья в глазах людей, определяющих стоимость спортивных услуг в Таллинне, должна быть с двумя детьми, которые в свою очередь должны быть в возрасте до 14 лет?

Вице-мэр ответил, что при оценке семейных пакетов учитывается обычная практика, из которой исходят и частные бассейны. И сослался на опасность обмана, которая будет сопутствовать повышению числа детей с правом бесплатного посещения бассейнов по семейному билету.

"Персонал бассейна не можно проконтролировать, находятся вместе со взрослыми дети из той же семьи, или они взяли с собой какого-то друга. Исходя из этого и определено число посетителей по семейному билеты — 4 человека", — ответил Белобровцев, добавив, что если в семье более двух детей, то для остальных есть возможность приобрести дополнительный билет за 1,5 евро.

То, как в случае с двумя детьми можно понять, что оба они из одной и той же семьи, из ответа вице-мэра не ясно.

А то, что город пытается заработать на многодетных семьях, вице-мэр обосновал обязанностью зарабатывать деньги.