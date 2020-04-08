Открытие ресторанов Burger King в Таллинне откладывается

Tallink Grupp откладывает изначально запланированное на апрель и начало мая открытие первых ресторанов Burger King, чтобы гарантировать, что их откроют тогда, когда это безопасно как для работников ресторанов, так и для клиентов. В начале марта Tallink сообщила, что планирует открыть первый ресторан в середине апреля в торговом центре Rocca al Mare, который на сегодняшний день закрыт из-за мер чрезвычайного положения.
Строительные работы и подготовка к открытию ресторанов и сегодня в полном разгаре, но концерн решил помедлить с открытием ресторанов, пока пребывание и деятельность в общественном месте снова будут безопасны для нас всех и страны отменят чрезвычайные положения из-за коронавируса.
Tallink Grupp приобрела франшизу глобальной сети ресторанов быстрого питания Burger King в странах Балтии осенью 2019 года. В конце прошлого года концерн сообщил, что первые рестораны Burger King откроются этой весной в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste, а в марте компания сообщила, что рестораны также откроются в историческом павильоне ожидания Балтийского вокзала и в Lasnamäe Centrum. Открытие всех ресторанов по-прежнему планируется в первой половине этого года, в случае, если чрезвычайное положение в Эстонии закончится и позволит открыть рестораны в первом полугодии.
Tallink Grupp сообщит о датах открытия ресторанов при первой возможности.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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