08.04.2020, 10:57

Открытие ресторанов Burger King в Таллинне откладывается

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Burger King avamine Tallink Star laeval
Burger King avamine Tallink Star laevalFoto: Madis Veltman

Tallink Grupp откладывает изначально запланированное на апрель и начало мая открытие первых ресторанов Burger King, чтобы гарантировать, что их откроют тогда, когда это безопасно как для работников ресторанов, так и для клиентов. В начале марта Tallink сообщила, что планирует открыть первый ресторан в середине апреля в торговом центре Rocca al Mare, который на сегодняшний день закрыт из-за мер чрезвычайного положения.

Строительные работы и подготовка к открытию ресторанов и сегодня в полном разгаре, но концерн решил помедлить с открытием ресторанов, пока пребывание и деятельность в общественном месте снова будут безопасны для нас всех и страны отменят чрезвычайные положения из-за коронавируса.

Tallink Grupp приобрела франшизу глобальной сети ресторанов быстрого питания Burger King в странах Балтии осенью 2019 года. В конце прошлого года концерн сообщил, что первые рестораны Burger King откроются этой весной в торговых центрах Rocca al Mare и Ülemiste, а в марте компания сообщила, что рестораны также откроются в историческом павильоне ожидания Балтийского вокзала и в Lasnamäe Centrum. Открытие всех ресторанов по-прежнему планируется в первой половине этого года, в случае, если чрезвычайное положение в Эстонии закончится и позволит открыть рестораны в первом полугодии.

Tallink Grupp сообщит о датах открытия ресторанов при первой возможности.

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