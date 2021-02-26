Открыт весенний тур заявок Prototron, идеи принимаются до 25 марта

”Прошлый год стал для Prototron запоминающимся во всех смыслах. Из-за коронакризиса нам пришлось перевести всю программу на электронные каналы, и нам дважды это прекрасно удалось. Мы привлекли 7 новых партнёров, запустили молодёжную программу предпринимательства Prototron Junior, расширились на Латвию и в двух турах выделили 13 командам в сумме 170 000 евро”, — перечисляет некоторые достижения исполнительный директор Prototron Яна Будковская.

В этом году в фокусе Prototron сотрудничество. ”В Эстонии очень активное стартап-сообщество. Есть множество фондов, инкубаторов, платформ для привлечения денег, инвесторов. Однако сориентироваться во всём сложно даже тем, кто уже действует в этой сфере, не говоря о предпринимателе, у которого пока есть только идея. Мы хотим стать ориентиром и призываем другие организации, занимающиеся финансированием, быть более открытыми. Если ваш профиль fintech, а вам попадается стартап в healthtech, направьте его к нам. Мы же в свою очередь отправим к вам команды, занимающиеся разработкой приложений. Так создаётся ещё более активное и развивающееся сообщество, в котором каждая идея может стать именно тем, что изменит мир к лучшему”, — призывает Будковская.

По её словам, многие команды, прошедшие программу Prototron, отмечают, что хотя они и конкурируют за получение финансирование, всё-таки в других видят скорее не конкурентов, а возможных партнёров или новых членов команды. ”Это синергия, которая стоит выше предприятий, сфер деятельности и программ”, — подытоживает Будковская нынешние приоритеты.

Весенний тур уже начался, заявки можно подавать по адресу www.prototron.ee до 25 марта, 23:59.