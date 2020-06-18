Открыть счет в Swedbank можно не посещая контору

Благодаря новому решению, вы можете открыть счёт посредством видеозвонка, что избавляет от необходимости посещать банковскую контору. Путь нового клиента начинается на веб-сайте www.swedbank.ee, где, нажав на кнопку ”Стать клиентом”, вы можете идентифицировать свою личность с помощью Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты. Затем необходимо заполнить анкету личных данных, после чего следует видеозвонок сотруднику банка. Для видеозвонка вы можете использовать свой телефон, планшет или компьютер. После видеозвонка сотрудник Swedbank предпримет необходимые шаги для анализа заявки. Затем будет принято решение об открытии счета и о предоставлении возможных дополнительных услуг. Открытие счёта занимает около 20 минут, и этой возможностью может воспользоваться каждый, независимо от времени и места.

”Цифровой способ открытия счёта — логичный и долгожданный шаг на пути повышения доступности наших услуг. До сих пор открытие счёта оставалось одной из немногих операций, которые требовали визита в банковскую контору. Теперь клиент может сделать это, не выходя из дома. При желании можно открыть счёт и в конторе. Новое решение — лишь один из вариантов, клиент же всегда может решить, какой способ открытия счёта ему больше нравится”, — говорит директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Заявление может быть заполнено на сайте Swedbank в любое удобное время суток, а видеозвонок с клиентом осуществляется в рабочие дни с 9 до 17.

Новое решение могут использовать резиденты Эстонии, которые имеют действующую ID-карту или паспорт. Для идентификации личности в цифровом канале требуется наличие Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты.