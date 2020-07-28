Открыть ребёнку счет в Swedbank можно без посещения конторы

Открытие счёта для ребёнка было одним из немногих действий, которые клиенты до сих пор не могли выполнять по цифровым каналам. Теперь клиенты Swedbank могут сделать это в своём интернет-банке.

”Недавно мы предоставили возможность открывать счёт по цифровым каналам для взрослых. Новое решение было хорошо воспринято клиентами, которые выразили желание таким же образом открывать счета и для своих детей. Мы прислушались к пожеланиям наших клиентов и добавили эту возможность. Теперь родитель может открыть счёт для несовершеннолетнего ребёнка по нашим цифровым каналам. В частности, желательно открыть счёт для ребёнка, чтобы начать собирать для него деньги с рождения, создавая тем самым для него более широкие возможности в будущем. Можно также с раннего возраста научить ребёнка финансовой мудрости, приучить иметь дело с банковской карточкой, контролировать расходы ребёнка”, — прокомментировала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс.

Открыть счёт для ребёнка легко. На домашней странице нажмите кнопку ”Стать клиентом” или войдите в свой интернет-банк, выберите ”Программы для клиентов” -> ”Для родителей” -> ”Открыть счет в цифровой форме” в правом столбце в конце домашней страницы и заполните заявку. Счет может быть открыт для ребёнка с момента его рождения. Если ребёнку не менее 7 лет, у него должен быть действительный документ, удостоверяющий личность, выданный в Эстонии: удостоверение личности или паспорт. До достижения ребёнком 18-летия учётная запись ребёнка привязывается к учётной записи родителя или законного представителя. Открытие счёта для ребёнка осуществляется бесплатно.

Наряду с открытием счёта и заключением договора о телеуслугах, который необходим для использования интернет-банка и мобильного банка, Вы также можете заказать для своего ребёнка банковскую карточку. Банковскую карточку можно заказать для ребёнка, начиная с 6 лет. Карточку Swedbank отправляет по почте, то есть идти за ней в контору не требуется. Для ребёнка безопаснее платить карточкой, а родитель имеет возможность контролировать расходы, устанавливая для карточки дневной и месячный лимиты. С помощью карточки можно совершать бесконтактные платежи и покупки в интернете. Открытие первой карточки для ребёнка осуществляется бесплатно. Ежемесячная плата за карточку не взимается до 20-летия ребёнка.