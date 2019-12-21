Отказаться от советских традиций: в Латвии будет сформирована новая минимальная потребительская корзина

Продуктовая корзина будет опираться не только на то, сколько люди тратят — они тратят столько, сколько могут потратить. Будут учтены также и рекомендации европейских стран о том, сколько каких веществ должен получать человек в день.

Содержимое латвийской корзины потребителя было установлено на заре Второй Латвийской республики — в 1991 году, и изменения в ней были незначительными.

Согласно старой методике расчета, на год среднему жителю Латвии требуется: мясо и мясные продукты — 56 кг, рыба и рыбные продукты — 13 кг, молоко и молочные продукты — 446 кг, яйца — 217 штук, хлеб и мучные изделия — 88 кг, сахар — 26 кг, растительное масло — 5 кг, картофель — 84 кг, овощи — 63 кг, фрукты и ягоды — 32 кг и другие продукты (1,7% в денежном выражении от стоимости этой части корзины).

Кроме того, потребительская корзина включает в себя одно пальто, которые надо носить более семи лет, куртку (четыре года), костюм (5,5 лет), брюки (два года), платье или пиджак (1,25 лет), джемпер или куртка (2 года), рубашка (раз в год), тренировочный костюм (три года), шапка (три года), шарф (три года), пара перчаток (два года), галстук (десять лет) и другая одежда (5% в денежном выражении от стоимости этой части корзины).

Интересно, что бытовую технику надо хранить годами: холодильник можно себе позволить раз в 20 лет, утюг — раз в 16 лет, люстру — раз в 14 лет, лампочка — три в год, другие товары (2% в денежном выражении от стоимости этой части корзины).

Помимо того, шкаф полагается покупать раз в 20 лет, диван-кровать — раз в 14 лет, кресло, табурет — раз в пять лет. На другую мебель — на сумму 8% от стоимости этой части корзины, на посуду и предметы домашнего обихода –0,7%, на медикаменты и предметы гигиены — 2,7%.

Парикмахерскую рекомендуется посещать раз в сезон, химчистку — два раза в год, ремонт обуви — пять раз за два года.

В корзине также учитывается плата за отопление, квартплата, потребление воды, газа, электричества, посещение ребенка детского сада, услуги общественного транспорта и другие услуги.