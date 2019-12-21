21.12.2019, 16:30

Отказаться от советских традиций: в Латвии будет сформирована новая минимальная потребительская корзина

 (1)
EST 2
Отказаться от советских традиций: в Латвии будет сформирована новая минимальная потребительская корзина
Pixabay

В течение следующего года Министерство благосостояния Латвии планирует сформировать новую корзину прожиточного минимума, пишет Neatkarīgā rīta avīze. Латвия отказалась от созданной ранее потребительской корзины в 2014 году, потому что она была сформирована по советским традициям и часто даже высмеивалась за содержащиеся в ней товары.

Учитывая, что процесс выбора экспертов для разработки потребительской корзины до этого момента не шел гладко, нельзя с уверенностью сказать, что к концу следующего года в Латвии действительно будет разработан современный инструмент для определения прожиточного минимума. Однако слова представителя Министерства благосостояния Элины Целмини звучат убедительно: закупки на разработку корзины прожиточного минимума завершены, договоры заключены с Projektu un kvalitātes vadība ("Управление проектами и качеством") и центром исследований SKDS. Также в процессе заключение договора с научным институтом Bior.

"Последний раз Центральное статистическое управление вычисляло корзину прожиточного минимума в 2013 года. На каждого члена семьи приходилось по 250 евро. При подсчётах использовалась старая методология, не соответствующая современной ситуации", — рассказала Целминя. В 2014 году корзину решено было переработать на деньги Евросоюза, но это так и осталось только планом.

По мнению Целмини, корзина прожиточного минимума не должна соответствовать порогу бедности. Нужно учитывать и критерии минимального выживания, но в то же время и общественное мнение о том, что такое минимально допустимый уровень. Для жителей Латвии свойственно ориентироваться на уровень развитых стран. И задача экспертов сопоставить объективные и субъективные показатели — что каждая группа людей считает нормой.

Продуктовая корзина будет опираться не только на то, сколько люди тратят — они тратят столько, сколько могут потратить. Будут учтены также и рекомендации европейских стран о том, сколько каких веществ должен получать человек в день.

Содержимое латвийской корзины потребителя было установлено на заре Второй Латвийской республики — в 1991 году, и изменения в ней были незначительными.

Согласно старой методике расчета, на год среднему жителю Латвии требуется: мясо и мясные продукты — 56 кг, рыба и рыбные продукты — 13 кг, молоко и молочные продукты — 446 кг, яйца — 217 штук, хлеб и мучные изделия — 88 кг, сахар — 26 кг, растительное масло — 5 кг, картофель — 84 кг, овощи — 63 кг, фрукты и ягоды — 32 кг и другие продукты (1,7% в денежном выражении от стоимости этой части корзины).

Кроме того, потребительская корзина включает в себя одно пальто, которые надо носить более семи лет, куртку (четыре года), костюм (5,5 лет), брюки (два года), платье или пиджак (1,25 лет), джемпер или куртка (2 года), рубашка (раз в год), тренировочный костюм (три года), шапка (три года), шарф (три года), пара перчаток (два года), галстук (десять лет) и другая одежда (5% в денежном выражении от стоимости этой части корзины).

Интересно, что бытовую технику надо хранить годами: холодильник можно себе позволить раз в 20 лет, утюг — раз в 16 лет, люстру — раз в 14 лет, лампочка — три в год, другие товары (2% в денежном выражении от стоимости этой части корзины).

Помимо того, шкаф полагается покупать раз в 20 лет, диван-кровать — раз в 14 лет, кресло, табурет — раз в пять лет. На другую мебель — на сумму 8% от стоимости этой части корзины, на посуду и предметы домашнего обихода –0,7%, на медикаменты и предметы гигиены — 2,7%.

Парикмахерскую рекомендуется посещать раз в сезон, химчистку — два раза в год, ремонт обуви — пять раз за два года.

В корзине также учитывается плата за отопление, квартплата, потребление воды, газа, электричества, посещение ребенка детского сада, услуги общественного транспорта и другие услуги.

Читайте также: