Отель Radisson сокращает почти 100 человек: "мы откладывали это решение, но не можем принимать желаемое за действительное"

"Да, соответствует действительности", — подтвердил член правления оперирующей отелем Radisson Blu Sky фирмы Astlanda Hotelli AS Вильяр Аракас, что предприятие сообщило Кассе по безработице о коллективном сокращении 98 человек. Более 60 человек продолжат работать в отеле, отель не закроют.

"Как это ни печально, мы вынуждены предпринять этот шаг. Наш отель Radisson направлен на иностранных и именно бизнес-клиентов, и это восстановление займет здесь очень много времени", — сказал Аракас.

"Мы обсуждали это долго, откладывали это в надежде, что ситуация улучшится. Но будучи рациональным руководителем фонда и руководителями предприятий, стоит исходить не из принятия желаемого за действительное, а из смотрящей на нас картины".

Radisson Blu во время чрезвычайного положения разместил в своем отеле медицинских работников, всего там разместили людей на 1200 ночей (это означает, сколько ночей и сколько человек в течение приблизительно полутора месяцев находились в отеле).

За это у государства денег не просят. "Мы не ждем платы за это, это также не какой-то бизнес для нас. Но зато было много теплых и человеческих историй, например, есть врачи, которые не вернулись на работу в Финляндию, а остались здесь помогать, потому что могли у нас ночевать".

Аракас заверил, что они не закроют отель и ночевать там можно будет дальше, продолжит работать и расположенное на верхнем этаже кафе.

"Когда мы прежде работали с заполняемостью 70-80% и за пару недель отель полностью пустеет, то такое ни один предприниматель не может запланировать наперед. Мы каждый день узнаем новое об этом вирусе и ситуации, но мы точно не первый и не последний отель, который теперь предпринимает такой шаг. Туристический сектор, конечно, получит сильный откат".

Согласно отчету за хозяйственный год в 2019 году — и это подтвердил и Аракас — дела у Radisson шли очень хорошо. В 2019 году на оперировании отелем заработали более полумиллиона евро прибыли, оборот составил 11,5 миллиона евро. "Мы были очень довольны всем до конца второй недели марта. Тогда всю жизнь как ножом разрезали".