08.07.2019, 11:13

Отдыхали за счет фирмы по поддельным документам: спутник жизни Кадри Симсон оказался замешал в скандале. А что же сама центристка?

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Сийри Лийва
Сийри Лийва
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Отдыхали за счет фирмы по поддельным документам: спутник жизни Кадри Симсон оказался замешал в скандале. А что же сама центристка?
Foto: Karli Saul/Scanpix

В июле 2016 года Симсон посетила Румынию. Поездка была оформлена как командировка на ярмарку в Бельгию, пишет Eesti Päevaleht.

Все началось с того, что HKScan представила сообщение о преступлении, в котором выразила подозрение в подлинности пяти-шести документов о расходах на зарубежные командировки. Следствие, в ходе которого прошли и обыски, подозрение подтвердило.

”Под прикрытием этих поездок и расходов люди ездили в совершенно другие места. И это были, скорее, поездки для отдыха, в которых участвовал Теэт Соорм (спутник жизни Симсон — прим.ред.) и другие руководители высшего звена концерна”, — сказал прокурор Мартин Туулик. По его словам, люди менялись, но среди них несколько раз был и Мати Туви. Они подделывали документы и предоставляли их бухгалтерии.

Поездки происходили в период с 2014 по 2016 год и были оформлены как командировки. Так, по документам речь шла, например, о пищевой или промышленной ярмарке в России или Франции, а на самом деле эти 2-15 человек отправлялись в Финляндию или Румынию, а то и на Филиппины или в Бразилию.

По словам Туулика, в поездках принимали не только работники HKScan, но и члены их семей. Ходят слухи, что в одной из поездок участвовала и спутница жизни Соорма Кадри Симсон, однако прокуратура эти разговоры не комментирует.

Сама Симсон говорит, что работники HKScan платили за сопровождавших их членов семьи из своего кармана организатору поездки. При этом она отметила, что она сама ни в качестве члена семьи, ни каком бы то ни было другом качестве ни в Бразилию, ни на Филипины не ездила.

По данным Ärileht, Симсон принимал участие как минимум в одной поездке. Это была поездка в Румынию в июле 2016 года, которую для бухгалтерии HKScan оформили как командировку на сельскохозяйственную выставку в Бельгию. Симсон не пожелала комментировать, по скольких эпизодам лжепоездок она ”проходила” и участвовала ли в компенсации убытков.

”Мы провели расследование представленных потерпевшими в сообщении о преступлении утверждений”, — сказал Туулик. Уголовное дело было возбуждено в сентябре 2017 года и в ноябре того же года завершилось задержанием бывших руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви в качестве подозреваемых в присвоении в крупных размерах и отмывании денег.

До этого, в декабре 2016 года по результатам внутреннего расследования HKScan уволила четырех занимавших руководящие посты человек: руководителя балтийского подразделения Теэта Соорма, директора отдела свиноводства Мати Туви, директора отдела птицеводства Лаури Колликорма и технического руководителя отдела свиноводства Хиндрека Шмидта.

В сообщении о преступлении HKScan оценила нанесенный урон в 90 000 евро. Соорм предприятию ущерб возместил и пошел на сделку с прокуратурой. Несмотря на то, что обвиняемый не обязан признавать себя виновным, опортунитетом предполагается, что деяние им все же было совершено. Также он должен возместить ущерб, следственные издержки и выплатить в государственную казну определенную сумму (в данном случае 25 000 евро), зато избегает отметки в регистре наказаний.

Ametialase ja majanduskuriteo paragrahvi alusel registreeritud ja lõpetatud kriminaalasjad ajavahemikus 2009-2018 Graafika: Kairit Edovald


В конце мая этого года по гражданскому делу между HKScan и Rakvere Farmid и Соормом и Туви был достигнут компромисс. В течение июня прокуратура должны была принять решение о целесообразности продолжения уголовного дела. В конце месяца дело было прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку в ходе проверки главного эпизода выяснилось, что присвоения не было.

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