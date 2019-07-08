Отдыхали за счет фирмы по поддельным документам: спутник жизни Кадри Симсон оказался замешал в скандале. А что же сама центристка?

Все началось с того, что HKScan представила сообщение о преступлении, в котором выразила подозрение в подлинности пяти-шести документов о расходах на зарубежные командировки. Следствие, в ходе которого прошли и обыски, подозрение подтвердило.

”Под прикрытием этих поездок и расходов люди ездили в совершенно другие места. И это были, скорее, поездки для отдыха, в которых участвовал Теэт Соорм (спутник жизни Симсон — прим.ред.) и другие руководители высшего звена концерна”, — сказал прокурор Мартин Туулик. По его словам, люди менялись, но среди них несколько раз был и Мати Туви. Они подделывали документы и предоставляли их бухгалтерии.

Поездки происходили в период с 2014 по 2016 год и были оформлены как командировки. Так, по документам речь шла, например, о пищевой или промышленной ярмарке в России или Франции, а на самом деле эти 2-15 человек отправлялись в Финляндию или Румынию, а то и на Филиппины или в Бразилию.

По словам Туулика, в поездках принимали не только работники HKScan, но и члены их семей. Ходят слухи, что в одной из поездок участвовала и спутница жизни Соорма Кадри Симсон, однако прокуратура эти разговоры не комментирует.

Сама Симсон говорит, что работники HKScan платили за сопровождавших их членов семьи из своего кармана организатору поездки. При этом она отметила, что она сама ни в качестве члена семьи, ни каком бы то ни было другом качестве ни в Бразилию, ни на Филипины не ездила.