От зарплаты до зарплаты. Как эстонской семье удалось за год создать приличный буфер сбережений

На следующем этапе следует зафиксировать наиболее крупные статьи расходов. Например, автомобиль. Может, было бы выгоднее передвигаться на общественном транспорте или на такси? Или возьмем расходы на еду. Вы ходите в магазин рядом с домом только из-за его местоположения? А может, закупая продукты в другом магазине, вы могли бы экономить несколько десятков евро в месяц?

В-третьих, телефон и интернет — сопоставьте предложения на одинаковые пакеты от конкурирующих операторов. На самом ли деле ваш пакет лучший и при этом самый выгодный на рынке? ПО такому же принципу можно сравнивать и поставщиков электроэнергии. Сменив более дорогого поставщика на более дешевого, в случае с большой семьей вы сможете сократить ежемесячные расходы на сотни евро.

Третий шаг

На этом этапе замените статьи своих расходов на более дешевые и постарайтесь к ним привыкнуть. Например, возьмите в привычку совершать покупки в продуктовом магазине с более низкими ценами. Или, просмотрев счета, связанные с транспортом, поменяйте своим потребительские привычки.

”Прежде всего я понял, что расходы на транспорт мы можем сократить за счет группирования наших поездок. Если мы выезжаем в город на машине, то делаем все необходимые дела сразу, чтобы не мотаться туда-сюда”, — добавляет Генри Якобсон.

Четвертый шаг

При всем при этом нельзя лишать себя радостей. Поэтому Генри не рекомендует полностью отказываться от развлечений. Он поступил так же. Но и на развлечениях или, например, на интернете и телефоне, можно экономить. Если у вас пакет с безлимитным интернетом, то вы можете смотреть сколько угодно фильмов дома, и не нужно будет ходить в кино.

”Я пользуюсь Spotifyd, Viaplayd, Netflixi, HBOd и спортивным пакетом. К примеру, в Spotify мы объединились в один аккаунт с друзьями и женой и платим за него всего по два евро с человека. Телеоператоры тоже предлагают возможность объединить в один пакет всех членов семьи — так в пересчете на одного человека получается дешевле. Если, например, взять на семью пять пакетов с безлимитным интернетом и звонками и взять домой безлимитный интернет, то в год можно сэкономить в общей сложности 228 евро”, — привел пример Якобсон.