26.01.2020, 12:45

От зарплаты до зарплаты. Как эстонской семье удалось за год создать приличный буфер сбережений

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Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Большинство жителей Эстонии живут от зарплаты до зарплаты, не имеют достаточно сбережений и хаотично ведут свои финансовые дела. При помощи каких шагов можно к концу следующего года создать приличный буфер сбережений?

Известный блогер Генри Якобсон вместе со своей семьей из 5 человек в прошлом году устроил настоящий год экономии и благодаря этому смог отложить ощутимую сумму. ”У меня было желание создать финансовый буфер на тот случай, если произойдет фиаско. Я хотел, чтобы у меня появилось чувство уверенности. В глубине души я надеялся накопить шестимесячную ”подушку безопасности”, но получилось так, что я могу остаться без работы хоть на десять месяцев, и мы выживем”, — признался Генри.

Как сделать то же самое и начать ежемесячно создавать свой финансовый буфер?

Первый шаг — фиксируйте доходы и расходы

Это может звучать слишком банально, но все начинается именно с фиксации доходов и расходов. Чтобы это сделать, возьмите самую простую таблицу Excel, вписывайте в нее ежемесячные доходы и расходы и начинайте следить за своими ежедневными тратами. Для многих становится сюрпризом, сколько денег уходит на еду, развлечения и, например, поездки на такси.

”Это было поразительно, в каких количествах мы выбрасывали еду. Для того чтобы экономить на еде, нужно планировать меню на неделю”, — заявляет Якобсон, по словам которого, не сделав этот первый шаг, сложно двигаться дальше, поскольку у вас не будет представления, за счет чего вообще можно экономить. Следить за доходами и расходами нужно по меньшей мере в течение месяца. Так модель поведения будет понятнее.

Второй шаг — ищите альтернативы имеющимся статьям расходов

На следующем этапе следует зафиксировать наиболее крупные статьи расходов. Например, автомобиль. Может, было бы выгоднее передвигаться на общественном транспорте или на такси? Или возьмем расходы на еду. Вы ходите в магазин рядом с домом только из-за его местоположения? А может, закупая продукты в другом магазине, вы могли бы экономить несколько десятков евро в месяц?

В-третьих, телефон и интернет — сопоставьте предложения на одинаковые пакеты от конкурирующих операторов. На самом ли деле ваш пакет лучший и при этом самый выгодный на рынке? ПО такому же принципу можно сравнивать и поставщиков электроэнергии. Сменив более дорогого поставщика на более дешевого, в случае с большой семьей вы сможете сократить ежемесячные расходы на сотни евро.

Третий шаг

На этом этапе замените статьи своих расходов на более дешевые и постарайтесь к ним привыкнуть. Например, возьмите в привычку совершать покупки в продуктовом магазине с более низкими ценами. Или, просмотрев счета, связанные с транспортом, поменяйте своим потребительские привычки.

”Прежде всего я понял, что расходы на транспорт мы можем сократить за счет группирования наших поездок. Если мы выезжаем в город на машине, то делаем все необходимые дела сразу, чтобы не мотаться туда-сюда”, — добавляет Генри Якобсон.

Четвертый шаг

При всем при этом нельзя лишать себя радостей. Поэтому Генри не рекомендует полностью отказываться от развлечений. Он поступил так же. Но и на развлечениях или, например, на интернете и телефоне, можно экономить. Если у вас пакет с безлимитным интернетом, то вы можете смотреть сколько угодно фильмов дома, и не нужно будет ходить в кино.

”Я пользуюсь Spotifyd, Viaplayd, Netflixi, HBOd и спортивным пакетом. К примеру, в Spotify мы объединились в один аккаунт с друзьями и женой и платим за него всего по два евро с человека. Телеоператоры тоже предлагают возможность объединить в один пакет всех членов семьи — так в пересчете на одного человека получается дешевле. Если, например, взять на семью пять пакетов с безлимитным интернетом и звонками и взять домой безлимитный интернет, то в год можно сэкономить в общей сложности 228 евро”, — привел пример Якобсон.

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