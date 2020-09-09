09.09.2020, 21:50

От строительства в Ласнамяэ крупнейшего в Эстонии торгово-развлекательного центра отказались


EST
Porto Franco 11.08.2020
ehitusFoto: Karl-Eerik Pink

Крупнейший акционер Tallink компания Infortar отказался от плана строительства крупного торгово-развлекательного центра в столичном районе Ласнамяэ .

Согласно планам, самый большой в Эстонии центр Tallink City должен был появиться на территории между Петербургским шоссе и Лаагна теэ, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Детальная планировка была утверждена столичными властями еще в 2013 году, но с этого времени реализация проекта не продвинулась.

Представители Infortar подтвердили ERR, что от амбициозного плана решено отказаться. При этом недвижимость компания продавать не собирается, но четких планов на нее у Infortar нет.

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