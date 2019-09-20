"От роста цен больше не дергает". Что думают эстоноземельцы о газовом топливе?

Заказанное Alexela и проведенное Kantar Emor исследование газового топлива показывает, что пользователи газового топлива по-настоящему верны своему выбору и активно его пропагандируют, а среди тех, кто не использует газ, царит неосведомленность.

"Где и как заправляют газ? Хватает ли газовых заправок? В автомобиле на газе чувствуется запах газа?" — консультант по стратегии Kantar Emor Кристийна Круузе привела несколько примеров вопросов, которые задавали люди, которые его не используют.

Консультант по стратегии Kantar Emor пояснила, что пользователей в основном мотивировало ожидание снижения расходов на топливо. "Пользователи отмечали, что раньше они очень точно знали, сколько стоит топливо, после каждого подъема цен внутри что-то дергалось, а теперь они уже не следят за ценами на топливо", — заявила Кристийна Круузе.

В качестве одного из переломных пунктов как частные, так и бизнес-клиенты отметили неуверенность в государственной акцизной политике, а также желание, чтобы государство дало четко понять, является ли использование газового топлива для Эстонии приоритетным направлением развития или нет.