20.09.2019, 21:13

"От роста цен больше не дергает". Что думают эстоноземельцы о газовом топливе?

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Alexela LNG tankla avamine
Alexela LNG tankla avamine Foto: Margus Pahv

Kantar Emor по заказу Alexela провел исследование фокусной группы, цель которого заключалась в том, чтобы понять установки, мнения и убеждения эстоноземельцев, связанные с газовым топливом.

Заказанное Alexela и проведенное Kantar Emor исследование газового топлива показывает, что пользователи газового топлива по-настоящему верны своему выбору и активно его пропагандируют, а среди тех, кто не использует газ, царит неосведомленность.

"Где и как заправляют газ? Хватает ли газовых заправок? В автомобиле на газе чувствуется запах газа?" — консультант по стратегии Kantar Emor Кристийна Круузе привела несколько примеров вопросов, которые задавали люди, которые его не используют.

Консультант по стратегии Kantar Emor пояснила, что пользователей в основном мотивировало ожидание снижения расходов на топливо. "Пользователи отмечали, что раньше они очень точно знали, сколько стоит топливо, после каждого подъема цен внутри что-то дергалось, а теперь они уже не следят за ценами на топливо", — заявила Кристийна Круузе.

В качестве одного из переломных пунктов как частные, так и бизнес-клиенты отметили неуверенность в государственной акцизной политике, а также желание, чтобы государство дало четко понять, является ли использование газового топлива для Эстонии приоритетным направлением развития или нет.

"Как частные, так и бизнес-клиенты обсуждали, что если они инвестируют в покупку более дорогого газового автомобиля, то они хотели бы иметь какую-то уверенность, что инвестиция не пропадет из-за резкого подъема акцизов. Особенно это волновало бизнес-клиентов, у которых начальная инвестиция весьма существенна, если мы говорим, например, о покупке LNG-автомобилей", — заявила консультант по стратегии Kantar Emor. Фактором такой же важности участники исследования назвали то обстоятельство, что сеть газовых заправок должна постоянно и стабильно расширяться, в т.ч. в соседних странах, Латвии и Литве.

Kantar Emor по заказу Alexela проводил квалитативное исследование фокусной группы в конце августа — начале сентября как среди частных, так и бизнес-клиентов. Цель исследования заключалась в том, чтобы понять установки, мнения и убеждения, связанные с газовым топливом, чтобы, с одной стороны, картографировать препятствия, ограничивающие использование газовых видов топлива, а с другой, — найти решения, которые помогли бы преодолеть эти барьеры.

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