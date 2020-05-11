От разрушения к быстрому восстановлению. Четыре сценария мировой экономики после коронавируса

В значительной степени прогнозы базируются на предположении, что пик борьбы с коронавирусом придется на апрель или май. Затем вирус должен исчезнуть, а правительства — снять ограничения. Если что-то пойдет не так, сегодняшние прогнозы могут оказаться оптимистичными. Это означает, что за падением экономики в первом квартале последует серьезное падение во втором. Рост же ожидается в третьем и четвертом кварталах.

Крупный голландский банк ING создал сценарий для каждого изменения в поведении коронавируса и для каждого варианта экономического кризиса. В целом, группа глобального макроанализа ING, главный экономист еврозоны Карстен Бжески и экономист по развитым рынкам Джеймс Смит, рассматривают четыре сценария.

1. Базовый сценарий ING предусматривает, что ограничения на передвижение в конечном итоге будут ослаблены, но не сняты полностью. При этом сценарии социально-экономическая напряженность накапливается, а значительная часть экономики не функционирует.

Правительства первых государств еврозоны начнут ослаблять ограничения на передвижение в конце апреля. Другие государства поступят так же в мае. Возвращение к обычной жизни произойдет постепенно, правила социального дистанцирования будут действовать, по крайней мере, все лето. Люди, уже работающие дистанционно, продолжат работать из дома. Рестораны и кинотеатры откроются, но должны будут учитывать строгие правила соблюдения дистанции. Если разработка вакцины пройдет успешно, тестирование на вирус станет массовым, как и вакцинация по результатам — то есть, с огромной долей вероятности, полной изоляции во время зимней вспышки вируса удастся избежать.

В базовом сценарии ING экономика восстанавливается U-образно. Большинство стран пострадает от потери экономической активности сильнее, чем во время финансового кризиса. Согласно этому сценарию, ING прогнозирует в этом году 7-процентный спад в США и 5-процентный в еврозоне, однако Китай ждет рост экономики на 4 %.

2. Второй сценарий ING, в отличие от базового, рассматривает возобновление ограничений на передвижение зимой. Ограничения будут значительно ослаблены в мае и июне, но осенью ситуация ухудшится и ограничения вернутся. Антикризисное управление станет лучше, чем это было весной, что позволит адаптировать меры борьбы с вирусами к местным условиям. Это означает, что часть регионов и некоторые сектора продолжат функционировать. В этом случае вирус не удастся взять под контроль, экономика и общество не нормализуются до апреля 2021 года.