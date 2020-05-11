От разрушения к быстрому восстановлению. Четыре сценария мировой экономики после корноавируса(1)
Чем больше времени проходит, тем более ужасающий характер принимают прогнозы экономического спада, пишет "Эстонский экспресс".
Чем больше времени проходит, тем более ужасающий характер принимают прогнозы экономического спада, пишет "Эстонский экспресс".
В значительной степени прогнозы базируются на предположении, что пик борьбы с коронавирусом придется на апрель или май. Затем вирус должен исчезнуть, а правительства — снять ограничения. Если что-то пойдет не так, сегодняшние прогнозы могут оказаться оптимистичными. Это означает, что за падением экономики в первом квартале последует серьезное падение во втором. Рост же ожидается в третьем и четвертом кварталах.
Крупный голландский банк ING создал сценарий для каждого изменения в поведении коронавируса и для каждого варианта экономического кризиса. В целом, группа глобального макроанализа ING, главный экономист еврозоны Карстен Бжески и экономист по развитым рынкам Джеймс Смит, рассматривают четыре сценария.
1. Базовый сценарий ING предусматривает, что ограничения на передвижение в конечном итоге будут ослаблены, но не сняты полностью. При этом сценарии социально-экономическая напряженность накапливается, а значительная часть экономики не функционирует.
Правительства первых государств еврозоны начнут ослаблять ограничения на передвижение в конце апреля. Другие государства поступят так же в мае. Возвращение к обычной жизни произойдет постепенно, правила социального дистанцирования будут действовать, по крайней мере, все лето. Люди, уже работающие дистанционно, продолжат работать из дома. Рестораны и кинотеатры откроются, но должны будут учитывать строгие правила соблюдения дистанции. Если разработка вакцины пройдет успешно, тестирование на вирус станет массовым, как и вакцинация по результатам — то есть, с огромной долей вероятности, полной изоляции во время зимней вспышки вируса удастся избежать.
В базовом сценарии ING экономика восстанавливается U-образно. Большинство стран пострадает от потери экономической активности сильнее, чем во время финансового кризиса. Согласно этому сценарию, ING прогнозирует в этом году 7-процентный спад в США и 5-процентный в еврозоне, однако Китай ждет рост экономики на 4 %.
2. Второй сценарий ING, в отличие от базового, рассматривает возобновление ограничений на передвижение зимой. Ограничения будут значительно ослаблены в мае и июне, но осенью ситуация ухудшится и ограничения вернутся. Антикризисное управление станет лучше, чем это было весной, что позволит адаптировать меры борьбы с вирусами к местным условиям. Это означает, что часть регионов и некоторые сектора продолжат функционировать. В этом случае вирус не удастся взять под контроль, экономика и общество не нормализуются до апреля 2021 года.
Во втором сценарии ING мы можем говорить о W-образом восстановлении, в котором экономика США и еврозоны в этом году упадут на 8,1 % и 5,8 % соответственно.
3. Третий сценарий — положительный. Западный мир последует за Китаем и отменит ограничения на передвижение, как только перестанет увеличиваться количество новых
инфицированных. Зимой коронавирус не вернется. У значительной части людей развился иммунитет, меры контроля становятся все более эффективными.
Даже в этом случае экономические потери невозможно будет моментально компенсировать. Правительственные меры: такие, как гарантии по кредитам, помощь при восстановлении ликвидности и краткосрочные меры по трудоустройству — приведут к тому, что экономика быстро пойдет на поправку. Между странами существуют большие различия в зависимости от того, в какой момент были ослаблены ограничения. При этом сценарий восстановления экономики будет V-образным.
Позитивный сценарий предусматривает в этом году умеренный экономический спад (2–3 %) в большинстве стран, однако в 2021 году последует быстрый экономический рост, который приведет большинство экономик к докризисному уровню.
4. Четвертый сценарий — плохой. Ограничения на передвижение не будут смягчены до конца этого года. Условия не вернутся к норме до 2021 года. Экономика переживет L-образное восстановление, то есть за резким падением последует застой. Есть основания опасаться экономических, социальных и политических волнений. По мнению экономистов ING, такой сценарий в настоящее время представляется наиболее вероятным.
В этом случае экономики большинства стран ждет разрушение. 2020 год войдет в учебники истории как самый большой экономический спад в истории. В квартальном расчете экономика будет падать примерно на 50 % в год. Экономика США и еврозоны в этом случае упадет на 14,9 % и 16,1 % соответственно, Китай ожидает рост на 0,4 %. В 2021 году экономика практически не восстановится, а докризисный уровень не будет достигнут до 2023 года.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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