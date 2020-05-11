11.05.2020, 09:31

От разрушения к быстрому восстановлению. Четыре сценария мировой экономики после корноавируса

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Ромет Креэк
EST
Palgakärped
PalgakärpedFoto: Argo Ingver

Чем больше времени проходит, тем более ужасающий характер принимают прогнозы экономического спада, пишет "Эстонский экспресс".

В значительной степени прогнозы базируются на предположении, что пик борьбы с коронавирусом придется на апрель или май. Затем вирус должен исчезнуть, а правительства — снять ограничения. Если что-то пойдет не так, сегодняшние прогнозы могут оказаться оптимистичными. Это означает, что за падением экономики в первом квартале последует серьезное падение во втором. Рост же ожидается в третьем и четвертом кварталах.

Крупный голландский банк ING создал сценарий для каждого изменения в поведении коронавируса и для каждого варианта экономического кризиса. В целом, группа глобального макроанализа ING, главный экономист еврозоны Карстен Бжески и экономист по развитым рынкам Джеймс Смит, рассматривают четыре сценария.

1. Базовый сценарий ING предусматривает, что ограничения на передвижение в конечном итоге будут ослаблены, но не сняты полностью. При этом сценарии социально-экономическая напряженность накапливается, а значительная часть экономики не функционирует.

Правительства первых государств еврозоны начнут ослаблять ограничения на передвижение в конце апреля. Другие государства поступят так же в мае. Возвращение к обычной жизни произойдет постепенно, правила социального дистанцирования будут действовать, по крайней мере, все лето. Люди, уже работающие дистанционно, продолжат работать из дома. Рестораны и кинотеатры откроются, но должны будут учитывать строгие правила соблюдения дистанции. Если разработка вакцины пройдет успешно, тестирование на вирус станет массовым, как и вакцинация по результатам — то есть, с огромной долей вероятности, полной изоляции во время зимней вспышки вируса удастся избежать.

В базовом сценарии ING экономика восстанавливается U-образно. Большинство стран пострадает от потери экономической активности сильнее, чем во время финансового кризиса. Согласно этому сценарию, ING прогнозирует в этом году 7-процентный спад в США и 5-процентный в еврозоне, однако Китай ждет рост экономики на 4 %.

2. Второй сценарий ING, в отличие от базового, рассматривает возобновление ограничений на передвижение зимой. Ограничения будут значительно ослаблены в мае и июне, но осенью ситуация ухудшится и ограничения вернутся. Антикризисное управление станет лучше, чем это было весной, что позволит адаптировать меры борьбы с вирусами к местным условиям. Это означает, что часть регионов и некоторые сектора продолжат функционировать. В этом случае вирус не удастся взять под контроль, экономика и общество не нормализуются до апреля 2021 года.

Во втором сценарии ING мы можем говорить о W-образом восстановлении, в котором экономика США и еврозоны в этом году упадут на 8,1 % и 5,8 % соответственно.

3. Третий сценарий — положительный. Западный мир последует за Китаем и отменит ограничения на передвижение, как только перестанет увеличиваться количество новых

инфицированных. Зимой коронавирус не вернется. У значительной части людей развился иммунитет, меры контроля становятся все более эффективными.

Даже в этом случае экономические потери невозможно будет моментально компенсировать. Правительственные меры: такие, как гарантии по кредитам, помощь при восстановлении ликвидности и краткосрочные меры по трудоустройству — приведут к тому, что экономика быстро пойдет на поправку. Между странами существуют большие различия в зависимости от того, в какой момент были ослаблены ограничения. При этом сценарий восстановления экономики будет V-образным.

Позитивный сценарий предусматривает в этом году умеренный экономический спад (2–3 %) в большинстве стран, однако в 2021 году последует быстрый экономический рост, который приведет большинство экономик к докризисному уровню.

4. Четвертый сценарий — плохой. Ограничения на передвижение не будут смягчены до конца этого года. Условия не вернутся к норме до 2021 года. Экономика переживет L-образное восстановление, то есть за резким падением последует застой. Есть основания опасаться экономических, социальных и политических волнений. По мнению экономистов ING, такой сценарий в настоящее время представляется наиболее вероятным.

В этом случае экономики большинства стран ждет разрушение. 2020 год войдет в учебники истории как самый большой экономический спад в истории. В квартальном расчете экономика будет падать примерно на 50 % в год. Экономика США и еврозоны в этом случае упадет на 14,9 % и 16,1 % соответственно, Китай ожидает рост на 0,4 %. В 2021 году экономика практически не восстановится, а докризисный уровень не будет достигнут до 2023 года.

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