02.05.2019, 14:34

От поездок на такси до продуктов питания. Готовьтесь: рост цен топливо отразится и на других ценах

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rus.delfi.ee
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Kütusehinnad tanklates 30.04
Kütusehinnad tanklates 30.04Foto: Ilmar Saabas

Топливные расходы составляют большую часть от всех расходов транспортных фирм и розничных сетей, в итоге оказывая влияние и на рядового потребителя, пишет Eesti Päevaleht.

Цены на топливо продолжали подниматься с начала 2019 года — и конца этому не видно. Если в канун Нового года бензин 95 на большинстве заправок стоил 1,189 евро за литр, то к среде, 1 мая, его цена выросла до 1,439. Это означает, что от рекордно высокой цены за всю историю Эстонии нас отделяют всего лишь два цента.

Может показаться, что повышение цен на бензин бьет лишь по кошельку владельцев автомобилей, но на самом деле это влияет и на расходы рядовых потребителей.

Транспорт подорожает — насколько?


Глава Союза автотранспортных предприятий Виллем Тори сказал в интервью Ärileht, что без транспорта очень сложно распространять и производить товары, поэтому это влияет на цены всех товаров и услуг. Тори отметил, что рост цен на топливо в итоге оплачивает не поставщик, а рядовой потребитель.

Какие же товары и услуги подорожают в первую очередь? Конечно же, это все транспортные услуги — автобусы, такси, паромы и так далее.

По словам члена правления Tulika Takso Анне Ребане, цены на поездки на такси поднялись еще в конце прошлого года, когда наблюдалось повышение цен на топливо. Она верит, что т фирмы, которые еще не подняли цены в прошлом году, сейчас точно их поднимут. Одним из возможных решений является переход на гибридные или работающие на природном газе автомобили.

Конкретную долю от стоимости поездки, которую составляет цены на топливо, таксофирмы не называют. Ребане отмечает, что на вопрос сложно дать ответ, так как при расчете используется несколько переменных: топливный расход автомобиля, цена автомобиля, используемая цена на услуги такси.

Автобусные и судоходные компании сообщили, что пока что цены поднимать не собираются. Это подтвердили представители Tallink и Go Bus. Руководитель Go Bus Андрей Мяндла отметил, что расход на топливо составляет 17% от финальной цены автобусного билета.

Стоит опасаться длительного роста цен на бензин


Вслед за транспортными фирмами рост цены топлива может отразиться и на деятельности розничных сетей. Руководитель отдела закупок и логистики торговой сети Prisma Тынис Томингас отметил, что рост расходов на топливо влияет на цену на каждом этапе цепочки доставки: сырье, производство, перепродажа, розничная продажа. К цене товара на каждом этапе прибавляются расходы на топливо.

Он добавил, что торговые сети пытаются уменьшить расходы на топливо в логистике, и централизованная логистика помогла Prisma сохранить доступные цены на многие товары.

Томингас подчеркнул, что кратковременные перемены в цене топлива на влияют на цены в магазинах, зато длительные перемены — всенепременно. У Prisma, как розничного продавца, цена топлива играет меньшую роль при формировании цен, чем у производителя.

Директор по закупкам сети магазинов Rimi Маргус Амор добавил, что цены на топливо и акцизные сборы довольно часто меняются, поэтому производители и продавцы пытаются распланировать свои расходы на длительный период времени, поэтому краткосрочного повышения цен на топливо опасаться не стоит. Кроме того, рост цен на товары сдерживает конкуренция. Однако если рост цен на бензин продлится в течение долгого периода времени, но изменения в цене товаров неизбежны.

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