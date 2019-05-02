От поездок на такси до продуктов питания. Готовьтесь: рост цен на топливо отразится и на других ценах

Конкретную долю от стоимости поездки, которую составляет цены на топливо, таксофирмы не называют. Ребане отмечает, что на вопрос сложно дать ответ, так как при расчете используется несколько переменных: топливный расход автомобиля, цена автомобиля, используемая цена на услуги такси.
Автобусные и судоходные компании сообщили, что пока что цены поднимать не собираются. Это подтвердили представители Tallink и Go Bus. Руководитель Go Bus Андрей Мяндла отметил, что расход на топливо составляет 17% от финальной цены автобусного билета.
Стоит опасаться длительного роста цен на бензин
Вслед за транспортными фирмами рост цены топлива может отразиться и на деятельности розничных сетей. Руководитель отдела закупок и логистики торговой сети Prisma Тынис Томингас отметил, что рост расходов на топливо влияет на цену на каждом этапе цепочки доставки: сырье, производство, перепродажа, розничная продажа. К цене товара на каждом этапе прибавляются расходы на топливо.
Он добавил, что торговые сети пытаются уменьшить расходы на топливо в логистике, и централизованная логистика помогла Prisma сохранить доступные цены на многие товары.
Томингас подчеркнул, что кратковременные перемены в цене топлива на влияют на цены в магазинах, зато длительные перемены — всенепременно. У Prisma, как розничного продавца, цена топлива играет меньшую роль при формировании цен, чем у производителя.
Директор по закупкам сети магазинов Rimi Маргус Амор добавил, что цены на топливо и акцизные сборы довольно часто меняются, поэтому производители и продавцы пытаются распланировать свои расходы на длительный период времени, поэтому краткосрочного повышения цен на топливо опасаться не стоит. Кроме того, рост цен на товары сдерживает конкуренция. Однако если рост цен на бензин продлится в течение долгого периода времени, но изменения в цене товаров неизбежны.