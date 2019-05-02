От поездок на такси до продуктов питания. Готовьтесь: рост цен на топливо отразится и на других ценах

Цены на топливо продолжали подниматься с начала 2019 года — и конца этому не видно. Если в канун Нового года бензин 95 на большинстве заправок стоил 1,189 евро за литр, то к среде, 1 мая, его цена выросла до 1,439. Это означает, что от рекордно высокой цены за всю историю Эстонии нас отделяют всего лишь два цента.

Может показаться, что повышение цен на бензин бьет лишь по кошельку владельцев автомобилей, но на самом деле это влияет и на расходы рядовых потребителей.

Транспорт подорожает — насколько?

Глава Союза автотранспортных предприятий Виллем Тори сказал в интервью Ärileht, что без транспорта очень сложно распространять и производить товары, поэтому это влияет на цены всех товаров и услуг. Тори отметил, что рост цен на топливо в итоге оплачивает не поставщик, а рядовой потребитель.

Какие же товары и услуги подорожают в первую очередь? Конечно же, это все транспортные услуги — автобусы, такси, паромы и так далее.

По словам члена правления Tulika Takso Анне Ребане, цены на поездки на такси поднялись еще в конце прошлого года, когда наблюдалось повышение цен на топливо. Она верит, что т фирмы, которые еще не подняли цены в прошлом году, сейчас точно их поднимут. Одним из возможных решений является переход на гибридные или работающие на природном газе автомобили.