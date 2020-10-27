От матери-одиночки до тракториста: жители Эстонии активно интересуются кредитами в соцсетях — интресс до 50%!(2)
Наряду с процветающим бизнесом экспресс-кредитов, быстрыми темпами набирают популярность кредиты в социальных сетях.
Наряду с процветающим бизнесом экспресс-кредитов, быстрыми темпами набирают популярность кредиты в социальных сетях.
Портал Levila провел журналистский эксперимент, а ходе которого предложил в одной из групп на Facebook малый кредит тем, кому больше нигде не дают. За первые полчаса было получено 28 заявок.
Журналистка портала Мари Метс пишет: ”Тракторист из Ляэне-Вирумаа ведет себя подозрительно, но кредит все равно получил, поскольку попал в очередь. Наседает очень сильно, а вот с подписанием договора затягивает. Плата за такие маневры соответствующая: 50% за 50 евро, взятые в долг на две недели”.
Еще одна клиентка: 22-летняя мать-одиночка из Выру, которая недавно осталась одна с двумя детьми. Ей журналистка предлагает 40% за 100 евро на две недели. Женщина очень рада такому проценту, поскольку в других местах просят больше. Она говорит, что ее доход состоит из алиментов, социального пособия, пособия по безработице, а в ближайшее время, как она надеется, добавится зарплата.
Удивительно, но судебные исполнители и консультанты практически ничего не знают о развернувшемся в Facebook кредитном бизнесе.
”Если вы хотите найти должника, то идите на улицу и посчитайте: один, два. Каждый второй — должник, — говорит консультант по долгам Эвелин Эйххорст. — Человек становится должником быстрее, чем может представить. Чем меньше вы следите за своими финансами, тем быстрее это происходит”.
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