От Эстонии до Украины: какие гибриды наиболее популярны в Эстонии и соседних странах

Согласно сайту auto24.ee, в Эстонии из 22 тысяч выставленных на продажу авто, продается 275 гибридов, которые были в использовании. Почти половину забрала себе марка Toyota.

В Латвии, согласно сайту auto.lv, в этой стране продается 19 тысяч автомобилей, из которых 2100 гибридов. И так как в Эстонии, латвийцы предпочитают Toyota и Lexus.

В Литве, по данным сайта autoplius.lt, из 39 тысяч продаваемых автомобилей гибридных чуть больше 900 авто. Из этого количества чуть более 400 авто от Toyota. Также 250 автомобилей марки Lexus и по полсотни авто марки Ford и BMW.

В Беларуси, по информации сайта av.by, на продажу выставлено 64 тысячи авто. Из всего количества 470 авто — гибриды. И наряду уже с привычными Toyota, вторую позицию по популярности занимает Honda. Эти марки имеют по 25% от всего рынка подержанных гибридов.

В Украине, согласно сайту AUTO.RIA.com (продукт компании RIA.com Marketplaces), в 45-миллионной стране на данный момент продается 190 тысяч б/у автомобилей. 1650 предложений приходится на гибриды. И тут Toyota тоже держит лидерство по количеству продаваемых авто. И из-за больших поставок автомобилей с аукционов США, вторую позицию на рынке занимают авто марок Ford и Honda.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в 2018 году рыночная доля гибридных автомобилей в Литве составляла 7,2%, в Эстонии 6,2%, а в Латвии 4,0%.

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