От чего зависит формирование цены лекарства и то, будет ли Больничная касса компенсировать их покупку?

Среди новых лекарств есть многие, которые уже обладают той же эффективностью, что и те лекарства, которые уже компенсируются государством. Для того, чтобы обеспечить пациента вариантами лечения, государству достаточно предоставить только одно или несколько таких лекарств. Важно понимать, что наличие лекарства на фармацевтическом рынке само по себе еще не доказывает, что преимущества лекарства находятся в разумном балансе с его стоимостью. Разрешение на продажу получают все лекарства, которые оказывают благотворное влияние на лечение по сравнению с вариантом, когда человек не получает лечения. В большинстве случаев другие варианты лечения уже существуют, а значит при принятии решения о финансировании лечения важно понять, стоит ли дополнительная выгода от нового лекарства того большого количества денег, о котором просит фармацевтическая фирма. Таким образом, цена лекарства не зависит напрямую от получаемой от него выгоды, а определяется состоянием фармацевтического рынка на данный момент.

Миф: более дорогое лекарства обладает лучшим эффектом, чем недорогое лекарство.

Когда изобретается и разрабатывается новый препарат, он получает патент на определенный период времени, и никакая другая компания не может производить такой же препарат в период действия патента. Поскольку конкурентов нет, производитель может продавать свое лекарство за такую высокую цену, за которую фармацевтический рынок готов его купить. Когда срок действия патента на производство лекарства истекает, другие компании могут начать производство того же лекарства, и на рынок выходят лекарства-генерики.

Производители лекарств-генериков должны до выхода на рынок доказать своими исследованиями, что действующее вещество и действие производимых ими лекарств точно такие же, как и у оригинального препарата. Единственное преимущество оригинального препарата перед лекарством-генериком заключается в том, что его брендовое название уже знакомо покупателям, и поэтому потребитель больше доверяет ему. Однако требования, которым должно соответствовать действие обоих групп лекарств абсолютно одинаковы.

Миф: государство не платит достаточно за лекарства, и поэтому люди остаются без помощи

В прошлом году Больничная касса заплатила за лекарства более 200 миллионов евро, что составляет около 17% всех расходов на здравоохранение в Эстонии. Эта сумма выросла в среднем на 7-10% в год в течение последних четырех лет.

Помимо лекарств, государство финансирует профилактическую работу, работу врачей, разные возможности диагностики, стационарную помощь, операции, реабилитацию, последующее наблюдение пациентов. Лекарства играют важную роль, но они являются только частью полной схемы лечения. Лекарство само по себе не приносит много пользы, если у пациента нет хорошо подготовленного врача и нет доступа к другим необходимым медицинским услугам. Самый лучший результат приносят профилактика и раннее выявление заболеваний, и государство вкладывает большие деньги в ведение данной деятельности. Например, Больничная касса оплачивает различные скрининговые обследования, вакцинацию детей и другие виды медицинской деятельности. Если большая часть имеющихся средств здравоохранения будет потрачена на лекарства, это неизбежно приведет к уменьшению финансирования других необходимых населению услуг.

Миф: Принятие решений о финансировании лекарств занимает много времени из-за чрезмерной бюрократии, и лекарства не доходят до пациентов вовремя.

За разработку лекарства фармацевтическая промышленность каждый год требует десятки миллионов евро из средств налогоплательщиков. Необдуманное и неограниченное распределение средств является безответственным по отношению к налогоплательщикам, поэтому необходимо тщательно продумывать каждое решение.

Когда фармацевтическая компания предлагает свой новый препарат для фармацевтического рынка Эстонии, его эффективность и цена должны сравниваться с уже существующими альтернативами. Эта оценка проводится в ходе рассмотрения поданной заявки, которое занимает в среднем чуть более полугода. Если обнаружится, что новый препарат имеет преимущества перед уже финансируемыми лекарствами, начинаются переговоры о возможной цене. Переговоры о ценах занимают в лучшем случае пару дней, но в более сложных случаях, к сожалению, занимает годы. Больничная касса имеет определенный лимит бюджета, и производитель лекарства сам решает, принимать или не принимать предложение Больничной кассы. Таким образом, важную роль в том, будет ли Больничная касса компенсировать лекарство, играет гибкость производителя лекарства в переговорах.