От BLRT до TransferWise: кто получил предпринимательские премии от Таллиннской горуправы
Определились победители конкурса на предпринимательские призы Таллинна за 2019 год, сообщает Раэпресс.
Определились победители конкурса на предпринимательские призы Таллинна за 2019 год, сообщает Раэпресс.
В категории "Лучший проект развития недвижимости, способствующий развитию предпринимательства или туризма" победителем признан первый этап развития припортового городка Ноблесснера, реализованный AS BLRT Grupp. В результате реализации этого проекта бывшая закрытая на долгое время для посторонних взглядов территория исторической верфи Ноблесснера, где строились подводные лодки, а затем 7-го военно-морского завода Балтийского флота, превратилась в открытое городское пространство с гаванью для яхт, квартирами, коммерческими площадями, приморским променадом и местами проведения культурных мероприятий. Стоимость первого этапа составила 77 миллионов евро.
В категории "Проект сотрудничества" победителем стал проект "ISEAUTO", партнеры по которому — OÜ AuVe Tech, Таллинский технический университет и AS ABB занимаются созданием и испытанием самоуправляемого автомобиля, предназначенного как для использования для удлинения маршрутов общественного транспорта, так и прокатного использования, особенно в местах, где скорость движения ограничена, улицы узкие, а расстояние небольшое.
"Блестящим стартапом" стало OÜ Smartcraft, которое приступило к работе в 2018 году и занимается установкой линий и оборудования для производства каркасных зданий. Там работают четыре человека. Производство рассчитано на экспортные рынки, услуги оказываются по всему миру. В минувшем году экспорт составил 75% всего оборота предприятия, а нынче — уже 90%.
В категории "Деяние в области туризма" победителем признан проект "Fotografiska Tallinn" паевого товарищества "Fotograafia Tallinn". Это открытый в июне нынешнего года в Теллискивиском творческом городке центр фотоискусства "Fotografiska", который за первые два месяца посетили 50 тысяч человек, из которых 60% составляли туристы.
Победителем в категории "Создатель рабочих мест" стал эстонский филиал финансово-технологического предприятия TransferWise Ltd, который стал победителем конкурса в этой категории второй год подряд. Такой итог свидетельствует о популярности предприятия и его услуг, связанных с работой, учебой и путешествиями за границей. У фирмы более 7 миллионов клиентов, и она предоставляет возможность перечислений в почти 1600 валютных направлениях.
Ответственным предприятием признано OÜ Avaron Asset Management — инвестиционная фирма, работающая исключительно в направлении ответственных инвестиций в биржевые фирмы Восточной Европы и уделяющая большое внимание тому, чтобы предприятия действовали, бережно относясь к природоохранным и социальным аспектам, следовали добрым обычаям бизнеса.
В категории "Решение будущего" лучшим признан проект "Алгоритма различения машин в Таллинне" OÜ SIFR, позволяющий использовать обычные видеокамеры для отслеживания происходящего на перекрестках. Алгоритм создан в сотрудничестве с городом Таллинном, доступен по стоимости и обеспечивает отслеживание движения в нескольких рядах одновременно.
Кроме того, в сотрудничестве с Таллинским техническим университетом, Таллинским университетом и целевым учреждением "Прикладные высшие школы Эстонии" (Eesti Rakenduskõrgkoolid) определились обладатели специальных призов за лучшие научно-прикладные разработки, которыми стали в ТТУ — " ISEAUTO” (научный руководитель Райво Селль), в ТУ — "Интерпретация метеорологических данных для команды авторалли "Toyota Racing" (научный руководитель Ханнес Тыниссон), в Эстонской художественной академии — "A Responsive Cutlery Concept” (автор Денисай Апусоглу) и в "Прикладных высших школах" — "Проектирование отпечатанного 3D радиатора для студенческого гоночного автомобиля" (автор Конрад Илуструмм).
Приз конкурса Таллинского дома торговли и сети сотрудничества "Адаптер" "Ведущая вперед жизненная сила", имевшем целью появление новых идей вторичного использования полиэтиленовой пленки и пластика с премией в 5 тысяч евро присужден идейному замыслу Художественной академии "RINGNÕU".
Конкурс предпринимательства — это часть проводимого ежегодно Таллинского дня предпринимательства, который нынче состоялся 8 октября.
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