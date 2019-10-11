От BLRT до TransferWise: кто получил предпринимательские премии от Таллиннской горуправы

В категории "Деяние в области туризма" победителем признан проект "Fotografiska Tallinn" паевого товарищества "Fotograafia Tallinn". Это открытый в июне нынешнего года в Теллискивиском творческом городке центр фотоискусства "Fotografiska", который за первые два месяца посетили 50 тысяч человек, из которых 60% составляли туристы.

Победителем в категории "Создатель рабочих мест" стал эстонский филиал финансово-технологического предприятия TransferWise Ltd, который стал победителем конкурса в этой категории второй год подряд. Такой итог свидетельствует о популярности предприятия и его услуг, связанных с работой, учебой и путешествиями за границей. У фирмы более 7 миллионов клиентов, и она предоставляет возможность перечислений в почти 1600 валютных направлениях.

Ответственным предприятием признано OÜ Avaron Asset Management — инвестиционная фирма, работающая исключительно в направлении ответственных инвестиций в биржевые фирмы Восточной Европы и уделяющая большое внимание тому, чтобы предприятия действовали, бережно относясь к природоохранным и социальным аспектам, следовали добрым обычаям бизнеса.

В категории "Решение будущего" лучшим признан проект "Алгоритма различения машин в Таллинне" OÜ SIFR, позволяющий использовать обычные видеокамеры для отслеживания происходящего на перекрестках. Алгоритм создан в сотрудничестве с городом Таллинном, доступен по стоимости и обеспечивает отслеживание движения в нескольких рядах одновременно.

Кроме того, в сотрудничестве с Таллинским техническим университетом, Таллинским университетом и целевым учреждением "Прикладные высшие школы Эстонии" (Eesti Rakenduskõrgkoolid) определились обладатели специальных призов за лучшие научно-прикладные разработки, которыми стали в ТТУ — " ISEAUTO” (научный руководитель Райво Селль), в ТУ — "Интерпретация метеорологических данных для команды авторалли "Toyota Racing" (научный руководитель Ханнес Тыниссон), в Эстонской художественной академии — "A Responsive Cutlery Concept” (автор Денисай Апусоглу) и в "Прикладных высших школах" — "Проектирование отпечатанного 3D радиатора для студенческого гоночного автомобиля" (автор Конрад Илуструмм).

Приз конкурса Таллинского дома торговли и сети сотрудничества "Адаптер" "Ведущая вперед жизненная сила", имевшем целью появление новых идей вторичного использования полиэтиленовой пленки и пластика с премией в 5 тысяч евро присужден идейному замыслу Художественной академии "RINGNÕU".

Конкурс предпринимательства — это часть проводимого ежегодно Таллинского дня предпринимательства, который нынче состоялся 8 октября.