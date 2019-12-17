От А до Я | Выходные дни, сокращенные, двойная оплата и так далее. Все, что нужно знать о работе во время праздников

24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Работающим во время праздников людям должна быть выплачена за отработанное время двукратная заработная плата, сообщает Инспекция труда.
Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа.
Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников — обязанность работодателя. Сокращенный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 23 и 31 декабря. Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен приходить на работу.
Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то неукороченные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом — в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или по договоренности деньгами. Если работник не согласен в предпраздничный рабочий день работать полный рабочий день, то работодатель не имеет права принуждать его к этому.
Независимо от того, выплачивается ли работнику заработная плата в виде месячной или почасовой платы, работает ли человек на основании обычного или суммированного учета рабочего времени, за проработанные в государственные праздники часы работнику следует платить двойную заработную плату. Если смена работника начинается в обычный рабочий день и заканчивается в государственный праздник, то отработанные в государственный праздник часы должны быть компенсированы. Остальные рабочие часы оплачиваются в обычном порядке. Доплата не выплачивается за отработанные в эту же смену часы, которые выпадают на предшествующий или следующий государственному празднику день.
По рабочим дням можно проконсультироваться по информационному телефону Инспекции труда 640 6000. Свой вопрос можно также отправить по электронной почте: jurist@ti.ee. 23 и 31 декабря информационный телефон работает до 13.00. 24, 25 и 26 декабря и 1 января консультирование не проводится.
Инспекция труда желает всем безопасных и спокойных праздников!
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