От А до Я | Выходные дни, сокращенные, двойная оплата и так далее. Все, что нужно знать о работе во время праздников

Перед государственными праздниками (23 и 31 декабря) рабочий день всех работников должен быть короче на три часа.

Сокращение рабочего дня накануне государственных праздников — обязанность работодателя. Сокращенный рабочий день является обязательным в предшествующие праздникам реальные рабочие дни, то есть 23 и 31 декабря. Сокращение рабочего дня не зависит от продолжительности рабочего дня. Например, работник с неполным рабочим временем, который обычно работает всего три часа в день, в предшествующий государственному празднику день не должен приходить на работу.

Если хозяйственная деятельность работодателя не позволяет сократить рабочий день, то с работником следует договориться, что в предшествующий праздникам день он работает, как в обычный рабочий день. Если работник согласен, то неукороченные в предпраздничный рабочий день три часа считаются сверхурочными и компенсируются в соответствии с законом в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или в случае договоренности деньгами в 1,5-кратном размере. У работающих на основании суммированного рабочего времени работников сверхурочные выясняются в конце учетного периода и компенсируются таким же образом — в виде предоставления оплачиваемого свободного времени или по договоренности деньгами. Если работник не согласен в предпраздничный рабочий день работать полный рабочий день, то работодатель не имеет права принуждать его к этому.