Осужденный в Эстонии латвийский миллионер заявил о дискриминации латвийского капитала и готовит апелляцию

Гомберг и его эстонская фирма Deoro Trade были признаны виновными в крупном налоговом мошенничестве в сделках с золотом. Согласно приговору суда, бизнесмен должен реально отбыть два месяца тюремного заключения. Оставшийся срок назначен условно, его Гомбергу проводить за решеткой не придется, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит другое умышленное преступление.

Суд также постановил взыскать с Deoro Trade 3,2 млн евро. Эту сумму компания должна выплатить в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в силу.

"Сейчас мы готовим апелляцию", — заявил Delfi Гомберг.

"Обвинение и приговор основаны на двух грубых противоречиях эстонского "Закона об НДС" европейской Директиве №2006/112/EU. Мы их обнаружили, первую ошибку Эстония уже признала. Поправка сейчас в парламенте и вступит в силу с 1 января 2020 года. Вторая — в процессе", — заявил Гомберг.

По его словам, эстонские органы пытаются свалить на кого-то вину за свое бездействие, из-за которого реальные мошенники похитили из казны крупные суммы НДС: "Мы к этому не имели отношения, действовали только по закону, под пристальным надзором налоговой инспекции".