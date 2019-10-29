29.10.2019, 17:04

Осужденный в Эстонии латвийский миллионер заявил о дискриминации латвийского капитала и готовит апелляцию


rus.delfi.ee
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Harju Maakohtu uus hoone
Harju Maakohtu uus hoone Foto: Madis Veltman

Харьюский уездный суд Эстонии приговорил латвийского миллионера Евгения Гомберга к четырем годам лишения свободы за крупное мошенничество с налогами. Подсудимый заявил о подаче апелляции и стремлении получить компенсацию от эстонской налоговой службы, пишет rus.delfi.lv.

Гомберг и его эстонская фирма Deoro Trade были признаны виновными в крупном налоговом мошенничестве в сделках с золотом. Согласно приговору суда, бизнесмен должен реально отбыть два месяца тюремного заключения. Оставшийся срок назначен условно, его Гомбергу проводить за решеткой не придется, если в течение четырехлетнего испытательного срока он не совершит другое умышленное преступление.

Суд также постановил взыскать с Deoro Trade 3,2 млн евро. Эту сумму компания должна выплатить в течение 12 месяцев после вступления судебного решения в силу.

"Сейчас мы готовим апелляцию", — заявил Delfi Гомберг.

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"Обвинение и приговор основаны на двух грубых противоречиях эстонского "Закона об НДС" европейской Директиве №2006/112/EU. Мы их обнаружили, первую ошибку Эстония уже признала. Поправка сейчас в парламенте и вступит в силу с 1 января 2020 года. Вторая — в процессе", — заявил Гомберг.

По его словам, эстонские органы пытаются свалить на кого-то вину за свое бездействие, из-за которого реальные мошенники похитили из казны крупные суммы НДС: "Мы к этому не имели отношения, действовали только по закону, под пристальным надзором налоговой инспекции".

Гомберг заявил, что у эстонской налоговой службы нет претензий к эстонским компаниям, занимавшейся той же деятельностью. "Мы уже подали в Тартуский суд иск против Эстонской республики о дискриминации латвийского капитала, что запрещает Хартия ЕС", — заявил он.

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