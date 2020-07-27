27.07.2020, 15:50
Осторожно! В финских стейках из рваного овса обнаружены бактерии листерии
Компания Gold & Green Foods Oy в качестве предохранительной меры отозвала обратно всю партию стейков для гамбургеров Nyhtökaurapihvi, сообщает в своем пресс-релизе Ведомство продовольственной безопасности Финляндии.
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