27.07.2020, 15:50

Осторожно! В финских стейках из рваного овса обнаружены бактерии листерии


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Осторожно! В финских стейках из рваного овса обнаружены бактерии листерии
Gold&Green

Компания Gold & Green Foods Oy в качестве предохранительной меры отозвала обратно всю партию стейков для гамбургеров Nyhtökaurapihvi, сообщает в своем пресс-релизе Ведомство продовольственной безопасности Финляндии.

Отозвана партия со сроком годности до 9, 8, 2 и 1 августа, а также до 25 июля 2020 года, передает YLE.

Листерии были выявлены во время проверки качества продукции. Производитель просит вернуть все неоткрытые упаковки в магазины, где они были куплены. Открытые коробки советуют выкинуть.

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