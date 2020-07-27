Осторожно! В финских стейках из рваного овса обнаружены бактерии листерии

Отозвана партия со сроком годности до 9, 8, 2 и 1 августа, а также до 25 июля 2020 года, передает YLE.

Листерии были выявлены во время проверки качества продукции. Производитель просит вернуть все неоткрытые упаковки в магазины, где они были куплены. Открытые коробки советуют выкинуть.