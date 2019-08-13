Осторожно! От имени банков SEB и LHV мошенники пытаются получить доступ к вашим деньгам
Мошенники продолжают пытаться от имени банка SEB выманить у людей пароли. В ход идут как звонки, так и письма.
Мошенники продолжают пытаться от имени банка SEB выманить у людей пароли. В ход идут как звонки, так и письма.
Банк пишет у себя на странице, что мошеннические электронные письма, в которых от имени SEB Банка просят пройти по ссылке и выполнить вход, являются попыткой заполучить пароли. Банк обращает внимание, что ссылка ведет на страницу, где доменом в поле адреса является не seb.ee, а что-то еще. Мошеннические телефонные звонки предлагают многообещающие инвестиционные варианты (фондовый рынок, bitcoin и т. д.). Мошенники хотят установить программное обеспечение для инвестиций на вашем компьютере. Банк советует прервать звонок и информировать полицию.
Также распространяется мошенническая схема от имени банка LHV.
Злоумышленники посылают жертве электронное письмо с лжеоповещением о якобы прибывших документах. Для того, чтобы открыть эти документы, необходимо войти в интернет-банк. Департамент государственной системы у себя в Twitter просит сохранять бдительность и ни в коем случае не делать этого.
CERT-EE hoiatab! Kui Sinu postkasti jõuab kiri mille pealkirjaks on "Teil on võrgus 2 uut dokumenti", siis ära ava antud kirjas viidatud linki. Tegemist on petukirjaga, mis viib näiliselt LHV lehele, kus palutakse internetipanka sisse logida. pic.twitter.com/RIzNHHJLGS— CERT Estonia (@CERT_EE) 12 августа 2019 г.
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