Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Omniva

Omniva подчеркивает, что если клиенту действительно пришла посылка, высланная наложенным платежом, то оплата производится только при ее получении, например, в почтовом автомате.

Omniva отмечает, что их имейлы приходят только с домена @omniva.ee.

Также известно, что мошенники рассылают подобные письма и от имени других курьерских служб.