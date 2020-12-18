18.12.2020, 12:11

Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Omniva


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Pakiautomaadid
Omniva pakiautomaatFoto: Tiit Blaat

Жителям Эстонии стали приходить электронные письма, в которых сообщается, что они якобы получили посылку и должны ее оплатить. Omniva предупреждает, что не имеет к этим письмам никакого отношения и призывает клиентов сохранять бдительность.

Omniva подчеркивает, что если клиенту действительно пришла посылка, высланная наложенным платежом, то оплата производится только при ее получении, например, в почтовом автомате.

Omniva отмечает, что их имейлы приходят только с домена @omniva.ee.

Также известно, что мошенники рассылают подобные письма и от имени других курьерских служб.

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