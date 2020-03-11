Осторожно! Мошенники рассылают от имени Департамента здоровья письма с вирусом

Письмо написано на плохом эстонском языке и называется "Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikust". В конце письма находится ссылка на файл с вредоносной программой.





В Эстонии уже есть жертвы, в компьютеры которых из-за этого проник вирус. Департамент государственной инфосистемы просит ни в коем случае не открывать приведенную в письме ссылку.