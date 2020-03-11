Осторожно! Мошенники рассылают от имени Департамента здоровья письма с вирусом

В последние дни на электронную почту жителей Эстонии стали приходить письма, авторы которых надеются использовать страх людей перед коронавирусом и заразить компьютеры жертв вредоносными программами.
Письмо написано на плохом эстонском языке и называется "Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikust". В конце письма находится ссылка на файл с вредоносной программой.
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