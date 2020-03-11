11.03.2020, 11:45

Осторожно! Мошенники рассылают от имени Департамента здоровья письма с вирусом


EST 12
Häkker stock
Häkker stockFoto: Mana Kaasik

В последние дни на электронную почту жителей Эстонии стали приходить письма, авторы которых надеются использовать страх людей перед коронавирусом и заразить компьютеры жертв вредоносными программами.

Письмо написано на плохом эстонском языке и называется "Tervis hoiuministeeriumi poolt heaks kiidetud teade COVID-19 viiruse levikust". В конце письма находится ссылка на файл с вредоносной программой.

fennougria.ee


В Эстонии уже есть жертвы, в компьютеры которых из-за этого проник вирус. Департамент государственной инфосистемы просит ни в коем случае не открывать приведенную в письме ссылку.

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