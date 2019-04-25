Осторожно! Если вы получите такое электронное письмо, ни в коем случае не открывайте его
Распространяются мошеннические письма, которые точно нельзя открывать.
Распространяются мошеннические письма, которые точно нельзя открывать.
CERT-EE предупреждает, что если в ваш почтовый ящик придет письмо с заголовком "SULETUD E-MAIL" с требованием обновить услуги электронной почты, то не открывайте содержащуюся в письме ссылку. Речь идет о выуживающей данные пользователя веб-странице.
Если вы откроете письмо, оно попросит вас войти в Outlook. Но это не Outlook, а мошеннический сайт, введя на котором данные, вы останетесь без своего аккаунта.
Смотрите ниже, как выглядят письмо и сайт.
CERT-EE hoiatab! Kui Sinu postkasti jõuab kiri pealkirjaga "SULETUD E-MAIL" koos nõudega e-posti teenuseid värskendada, siis ära ava kirjas sisalduvat linki. Tegemist on kasutaja andmeid õngitseva veebilehega. pic.twitter.com/EAxlXcI210— CERT Estonia (@CERT_EE) April 25, 2019
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