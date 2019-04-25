Осторожно! Если вы получите такое электронное письмо, ни в коем случае не открывайте его

CERT-EE предупреждает, что если в ваш почтовый ящик придет письмо с заголовком "SULETUD E-MAIL" с требованием обновить услуги электронной почты, то не открывайте содержащуюся в письме ссылку. Речь идет о выуживающей данные пользователя веб-странице.

Если вы откроете письмо, оно попросит вас войти в Outlook. Но это не Outlook, а мошеннический сайт, введя на котором данные, вы останетесь без своего аккаунта.

Смотрите ниже, как выглядят письмо и сайт.