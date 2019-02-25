Остались считанные часы! Совсем скоро начнутся возвраты по налоговым декларациям

В первый день будет возвращено 12, 7 млн евро.

По словам руководителя отдела по услугам MTA Ханнеса Удде, каждый рабочий день они будут возвращать как минимум 10 млн евро.

Удде попросил людей запастись терпением и заверил, что в любом случае свои возвраты получат все.

По состоянию на сегодняшний день подано 505 944 деклараций. Возврата ожидает 422 383 человека. Общая сумма возврата составляет 140,6 млн евро.

Таким образом, осуществление всех возвратов может занять до трех недель.

Удде сказал, что в марте они отдельно оповестят тех людей, которые в прошлом году использовали не облагаемого налогом дохода больше или меньше разрешенного, но не представили декларацию. ”Это можно сделать до 1 апреля”, — отметил он.

Срок возврата по переплаченному подоходному налогу — 1 июля. Если человек задекларировал прибыль от предпринимательской деятельности, продажи имущества, полученный за границей доход, или если он является нерезидентом, что срок возврата — 1 октября.