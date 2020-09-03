Осталась неделя! Таллинн приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе

На гала-вечере, который состоится 7 октября, будут отмечены все столичные предприятия, сумевшие выстоять в это сложное время. Также будет объявлен лучший проект или предприятие в области развития недвижимости, который способствует развитию туризма; лучший проект бизнес-сотрудничества, стартап, достижение в области туризма, создатель рабочих мест, ответственное предприятие и решение будущего.

Вдобавок к семи основным категориям в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и целевым учреждением "Прикладные высшие школы Эстонии" специальные премии будут вручены за создание прикладных научных разработок.

Участвовать в конкурсе приглашаются все столичные предприятия, сделавшие в течение года в своей области деятельности что-либо значимое. Например, вывели на рынок интересную продукцию или услугу, создали своей деятельностью дополнительную ценность для общества, подготовили серьезный проект сотрудничества. Свою кандидатуру можно представить до 10 сентября, зарегистрировавшись на домашней странице Таллиннского департамента предпринимательства http://ettevotluspaev.tallinn.ee/auhinnad/

Подайте заявку в категории ”Проект развития 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/arendusprojekt-2020/), если готов проект недвижимости, который поможет создать современное, благоприятное для бизнеса или туризма городское пространство.

Подайте заявку в категории ”Проект сотрудничества 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/koostooprojekt-2020/), если был готов проект, реализованный при эффективном сотрудничестве между предприятиями, научными учреждениями или предприятиями третьего сектора, результатом которого стал высокий потенциал экономического успеха.

Подайте заявку в категории ”Блестящий стартап 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/sarav-startija-2020/), если занялись предпринимательством в Таллинне в течение последних трех лет, чтобы мы могли оценить вашу предприимчивость, современность и быстрое развитие.

Подайте заявку в категории ”Событие года в области туризма 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/turismitegu-2020/), если осуществили в этом году проект, который принес Таллинну дополнительную ценность как туристическому объекту и увеличил его популярность.