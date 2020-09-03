03.09.2020, 21:55

Осталась неделя! Таллинн приглашает предпринимателей участвовать в конкурсе


EST
Töötaja.
Töötaja.Foto: Tiit Blaat

Осенью этого года Таллинн уже в 17-й раз проведет предпринимательский конкурс, чтобы поощрить местных предпринимателей и их бизнес. Веса нынешнему конкурсу добавляет начавшаяся весной глобальная пандемия, которая вынудила многие предприятия, ради того, чтобы остаться на плаву, переосмыслить свою деятельность.

На гала-вечере, который состоится 7 октября, будут отмечены все столичные предприятия, сумевшие выстоять в это сложное время. Также будет объявлен лучший проект или предприятие в области развития недвижимости, который способствует развитию туризма; лучший проект бизнес-сотрудничества, стартап, достижение в области туризма, создатель рабочих мест, ответственное предприятие и решение будущего.

Вдобавок к семи основным категориям в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и целевым учреждением "Прикладные высшие школы Эстонии" специальные премии будут вручены за создание прикладных научных разработок.

Участвовать в конкурсе приглашаются все столичные предприятия, сделавшие в течение года в своей области деятельности что-либо значимое. Например, вывели на рынок интересную продукцию или услугу, создали своей деятельностью дополнительную ценность для общества, подготовили серьезный проект сотрудничества. Свою кандидатуру можно представить до 10 сентября, зарегистрировавшись на домашней странице Таллиннского департамента предпринимательства http://ettevotluspaev.tallinn.ee/auhinnad/

Подайте заявку в категории ”Проект развития 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/arendusprojekt-2020/), если готов проект недвижимости, который поможет создать современное, благоприятное для бизнеса или туризма городское пространство.

Подайте заявку в категории ”Проект сотрудничества 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/koostooprojekt-2020/), если был готов проект, реализованный при эффективном сотрудничестве между предприятиями, научными учреждениями или предприятиями третьего сектора, результатом которого стал высокий потенциал экономического успеха.

Подайте заявку в категории ”Блестящий стартап 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/sarav-startija-2020/), если занялись предпринимательством в Таллинне в течение последних трех лет, чтобы мы могли оценить вашу предприимчивость, современность и быстрое развитие.

Подайте заявку в категории ”Событие года в области туризма 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/turismitegu-2020/), если осуществили в этом году проект, который принес Таллинну дополнительную ценность как туристическому объекту и увеличил его популярность.

Подайте заявку в категории ”Создатель рабочих мест 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/tookohtade-looja-2020/), если в течение последнего года создали в Таллинне или его окрестностях не менее десяти новых рабочих мест, а расширение деятельности повлекло за собой инвестиции.

Подайте заявку в категории ”Ответственный предприниматель 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/vastutustundlik-ettevotja-2020/), если взяли на себя ответственность за влияние своей деятельности на общество. Мы хотим поощрить городских устойчивых предпринимателей, их социальную и экологичную инновативность и предприимчивость.

Подайте заявку в категории ”Решение будущего 2020” (http://ettevotluspaev.tallinn.ee/tulevikulahendus-2020/), если в течение последних двух лет представили рынку или начали использовать ресурсосберегающую или существенно улучшенную продукцию, услугу, технологию или бизнес-модель, которая изменила к лучшему или сделала ”умнее” городскую среду, а также способствовала развитию общества

В каждой категории будут выбраны трое номинантов, из которых выберут победителя категории. Результаты конкурса объявят 7 октября на торжественном приеме в честь Таллиннского Дня предпринимательства.

Предпринимательский конкурс является частью традиционного осеннего Таллиннского дня предпринимательства, который в этом году состоится 6 октября в конференц-центре Виру. В фокусе RE:start — главной темы этого года — изменения, возникшие из-за остановившейся на время экономики, заставившие выйти из зоны комфорта и пересмотреть свою деятельность. Участие в Дне предпринимательства бесплатно. Исходя из действующих ограничений на проведение мероприятий, может случиться так, что День предпринимательства частично или полностью состоится виртуально.

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