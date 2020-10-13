Основателя российских брендов ”Смак” и ”Красная линия” задержали в США, куда он уехал по эстонскому паспорту

Американские власти задержали основателя брендов ”Довгань”, ”Смак” и ”Красная линия” российского предпринимателя Германа Лиллевяли. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ходом его дела. Информацию также подтвердил представитель группы инвесторов, судившихся с Лиллевяли в США.

В России бизнесмена обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК); по версии следствия, Лиллевяли, владея инвестиционным холдингом, расхищал средства состоятельных клиентов под видом оказания им брокерских услуг. Консультанты Лиллевяли предлагали клиентам вложиться в акции Apple или Nike, но на самом деле окружение Лиллевяли растрачивало деньги; суммарный ущерб может составлять до 9 млрд руб., полагают потерпевшие.

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Просроченный выезд и запрос Интерпола

Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн.

Спустя несколько месяцев Лиллевяли был задержан иммиграционными властями. При проверке выяснилось, что помимо неисполненного решения суда имеется уведомление о розыске Лиллевяли через Интерпол со стороны России, поэтому он остается под арестом, сообщил представитель группы истцов. По его словам, российские правоохранительные органы добиваются выдачи Лиллевяли. Сложность в том, что между Россией и США нет соглашения об экстрадиции, к тому же Лиллевяли, хотя и имеет российское гражданство, въезжал в США как гражданин Эстонии.

Еще один собеседник РБК, знакомый с ходом его российского уголовного дела, сказал, что следователь из УВД по Северо-Западному округу Москвы Егор Золкин, у которого в производстве находится дело, в курсе задержания Лиллевяли в Америке.

Адвокат Дмитрий Николаев, представлявший Лиллевяли во время процедуры заочного ареста в Хорошевском суде Москвы, не смог прокомментировать его задержание в США, его позицию в связи с претензиями инвесторов и обвинением, предъявленным российским МВД. В адвокатском бюро Николаева РБК сообщили, что у него нет соглашения с Лиллевяли о какой-либо правовой помощи и его защиту в суде адвокат осуществлял на разовой основе. Связаться с другими представителями бизнесмена не удалось, его рабочий электронный почтовый ящик, как и ящик бывшего финансового директора принадлежавшего Лиллевяли холдинга GL Financial Group, сейчас не работает.

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