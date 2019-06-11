Основатель Cleveron и ON24: пришедшая к власти при помощи лжи EKRE обещала неосуществимые вещи

В последние недели правительство, которое пообещало ученым 15 от ВВП, говорило, что оно не даст им этих денег. Пеэп Кулд сказал в интервью Ärileht, что такое решение имеет негативное влияние.

"У Эстонии ведь нет полезных ископаемых. Единственное богатство, с которым Эстония могла бы развиваться дальше, и есть знания и люди. Это опять негативный удар в том направлении, что нашу науку и развитие как будто не ценят. С другой стороны, это, конечно, ожидаемо: уже на выборах было видно, что партии, которые в правительстве, обещают вещи, которые нереальны. Туда, безусловно, относится и невыполнение обещания финансирования науки и большая часть тех нереалистичных обещаний, которые мы все слышим. Люди должны знать, что этим политикам, их обещаниям нельзя доверять", — подчеркнул Кулд.

По его словам, вся экономическая программа EKRE была как с другой планеты. "Там игнорирование простых правил и законов экономики, взаимоисключающие принципы: одновременно обещают снизить налоги и увеличить расходы. Как у EKRE, так и у Центристской партии все время были такие популистские обещания".

"Когда говорят, что EKRE пришла к власти при помощи лжи, то в том это и состоит, что людям обещали вещи, о которых с самого начала было известно, что они неосуществимы. Там идет речь либо о циничной лжи, либо о глупости. Ни одно из них не является позитивным качеством ни для политика, ни для партии", — заявил бизнесмен.

Большое интервью с Кулдом читайте в Ärileht.