Основанное эстонцами предприятие подает в суд на Косово

По словам исполнительного руководителя IuteCredit Тармо Сильда, закон о зарубежных инвестициях Косово дает предприятиям, которые столкнулись с несправедливым обращением, право подать жалобу не в местные судебные органы, но в арбитражный суд.

”Мы достигли понимания, что в Косово невозможно опереться на местные юридические процессы или же прозрачность ведомств, которые базировались бы на правовых нормах. Поэтому мы решили продолжать в арбитраже, поскольку это более эффективный способ для нахождения решения в ситуации, когда центральный банк Косово неожиданно и незаконно аннулировал разрешение на деятельность нашей дочерней фирмы”, — пояснил Сильд.

Сильд рассказывает, что разрешение на деятельность дочерней компании IuteCredit было аннулировано в декабре прошлого года со стороны центробанка Косово в то время, как эта компания смогла наработать портфель кредитов объемом в 12 млн евро с более чем 25 000 потребителями. По его словам, речь идет о серьезном нарушении со стороны местного центрального банка, поскольку, исходя из законодательства Косово о зарубежных инвестициях, нет ни одной серьезной причины для такого решения.

По оценке IuteCredit, государство Косово в лице центрального банка отзывом разрешения на деятельность нарушило многие пункты закона о зарубежных инвестициях.

IuteCredit — это имеющая эстонские корни и действующая на международных рынках компания малого кредитования и финансовых технологий, которая сосредотачивается прежде всего на предложении кредитов с рассроченными платежами и автокредитов.

Предприятие работает в Молдове, Албании, Северной Македонии, Болгарии и в Боснии и Герцеговине.