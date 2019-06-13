13.06.2019, 21:31

Основанная в Эстонии компания по кибербезопасности пришла в Берлин


rus.delfi.ee
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Основанная в Эстонии компания по кибербезопасности пришла в Берлин
Veriff

Эстонская компания Veriff заключила сделку с берлинским предприятием общественного транспорта BVG.

Вчера состоялся запуск уникальной транспортной платформы Jelbi, которая была создана по инициативе предприятия, управляющего общественным транспортом в Берлине BVG. Пользователи платформы получают доступ ко всем услугам сети общественного транспорта через одно приложение - райдшерингу, услугам обычного такси, аренды электрических самокатов, аренды автомобиля и мотороллера.

Услуга Veriff необходима для идентификации личности пользователя и проверки наличия водительских прав. Предприятие BVG выбрало Veriff в качестве своего партнера. «Многоуровневое решение идентификации личности Veriff значительно более безопасно, чем идентификация при личном контроле человека», - пояснил Яннес Швенту из BVG.

По словам основателя и исполнительного директора Veriff Каареля Коткаса, созданное BVG приложение является знаковым для эпохи цифрового общества, когда компании создают современные и безопасные услуги. «Мы устанавливаем, действительно ли Ян является Яном, и есть ли у него действующие права. Таким образом, жители Берлина получат доступ к услугам, которые не делают скидок за счет безопасности. Благодаря приложению BVG Берлин станет примером в области общественного транспорта в Европе. Для Veriff большая честь сотрудничать с предприятием общественного сектора, которое создает что-то новое, а не плетется в конце», - говорит Коткас.

Компания BVG (Berliner Verkehrsbetriebe) является фундаментом общественного транспорта в Берлине и крупнейшим предприятием общественного транспорта в Германии. Компания оперирует 10 линиями метро, 22 трамвайными линиями, 150 автобусными линиями и 6 паромными линиями в Берлине и окрестностях города. Автопарк BVG состоит из более 3000 единиц техники, а услугами предприятия пользуется более миллиарда человек в год.

Компания Veriff, занимающаяся кибербезопасностью, осуществляет проверку личности, тем самым защищая компании и их клиентов от мошенничества. Veriff является глобальной компанией, чьи клиенты работают в финансовом секторе, в секторе обмена и онлайн-торговле в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Вене и других городах.

В офисе Veriff в Таллинне работает около 300 человек. Veriff привлек 8,3 млн долларов инвестиций.

Компанию Veriff основал в 2015 году Каарель Коткас, которому тогда было 20 лет. Весной прошлого года Nordic Business Report назвал Каареля Коткаса одним из 25 наиболее влиятельных молодых предпринимателей Северной Европы.

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