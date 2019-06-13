Основанная в Эстонии компания по кибербезопасности пришла в Берлин

Вчера состоялся запуск уникальной транспортной платформы Jelbi, которая была создана по инициативе предприятия, управляющего общественным транспортом в Берлине BVG. Пользователи платформы получают доступ ко всем услугам сети общественного транспорта через одно приложение - райдшерингу, услугам обычного такси, аренды электрических самокатов, аренды автомобиля и мотороллера.

Услуга Veriff необходима для идентификации личности пользователя и проверки наличия водительских прав. Предприятие BVG выбрало Veriff в качестве своего партнера. «Многоуровневое решение идентификации личности Veriff значительно более безопасно, чем идентификация при личном контроле человека», - пояснил Яннес Швенту из BVG.

По словам основателя и исполнительного директора Veriff Каареля Коткаса, созданное BVG приложение является знаковым для эпохи цифрового общества, когда компании создают современные и безопасные услуги. «Мы устанавливаем, действительно ли Ян является Яном, и есть ли у него действующие права. Таким образом, жители Берлина получат доступ к услугам, которые не делают скидок за счет безопасности. Благодаря приложению BVG Берлин станет примером в области общественного транспорта в Европе. Для Veriff большая честь сотрудничать с предприятием общественного сектора, которое создает что-то новое, а не плетется в конце», - говорит Коткас.