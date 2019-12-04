Осложнили жизнь криминалу: эстонский стартап Salv привлек 2 миллиона долларов

Компанию Salv основали Таави Тамкиви, Джефф Макклелланд и Сергей Румянцев. Тамкиви и Макклелланд работают в сфере борьбы с отмыванием денег уже более десяти лет – сначала в Skype, а затем в TransferWise, где они и встретились с Сергеем Румянцевым. Основатели Salv считают проблемой диссонанс между направляемыми на борьбу с отмыванием денег ресурсами и результатами такой борьбы. В частности, европейский банковский сектор тратит на борьбу с отмыванием денег 84 миллиарда евро в год, но эти ресурсы помогают выявить только 1-2 процента всех денег преступного происхождения.

По словам Тамкиви, банки тратят на борьбу с отмыванием денег все больше и больше, но это не приводит к лучшим результатам. «Деятельность банков может находиться в полном соответствии с правилами и требованиями законодательства, но это не делает банк неуязвимым к проблеме отмывания денег. По оценкам ООН, годовой оборот в связи с отмыванием денег составляет более 1 триллиона долларов, т.е. свыше 2% мирового ВВП. Salv не в состоянии идентифицировать все преступные деньги, но мы можем повысить эффективность сегодняшних процедур более чем в 10 раз», - отметил Тамкиви. В настоящее время продукт Salv доступен работающим в Европейском союзе банкам. Одним из первых клиентов является LHV.

По словам руководителя британского филиала банка LHV Андреса Киттера, Salv помогает предотвращать преступления, не ставя под угрозу пользовательский опыт честных людей. «Мы – банк, мы продаем доверие. Поэтому мы вкладываем большие средства в борьбу с преступностью. Вызов заключается в том, чтобы не позволить преступникам использовать банковские системы, но при этом сохранить для честных людей положительный опыт обслуживания. Интеграция Salv расширяет возможности LHV по борьбе с отмыванием денег в соответствии с ожиданиями общества, которые сегодня превышают требования законодательства. Salv предоставляет среду обмена данными в режиме реального времени, в которой мы можем проверять данные, сравнивая их с информацией других учреждений. Это обеспечивает нам огромное преимущество в выявлении денег подозрительного происхождения», - сказал Киттер.

Основной причиной отмывания денег является организованная преступность: торговля людьми, оружием и наркотиками. Эти виды преступлений также тесно связаны с финансированием терроризма. «Борьба с отмыванием денег останавливает организованную преступность – вместе с банками мы можем сделать мир безопаснее», - сказал Тамкиви.

raha Foto: Andres Putting