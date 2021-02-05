05.02.2021, 08:56
Осенью откроется еще один магазин Prisma
В столичном пригороде Тискре осенью откроется новый торговый центр, основную площадь которого займет магазин сети Prisma Peremarket.
В столичном пригороде Тискре осенью откроется новый торговый центр, основную площадь которого займет магазин сети Prisma Peremarket.
На этой неделе строители отметили праздник стропил. Центр по адресу Лийва теэ, 61 откроется осенью. Его площадь составит 4800 кв. метров, основным арендатором будет магазин сети Prisma, сообщает RusERR.
Перед строящимся центром уже проложена кольцевая дорога. Весной начнутся работы по озеленению.
Инвестиции в проект, которым руководит компания Capital Mill, составили около 4,5 млн евро.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
В Латвии дали оценку российской вакцине от COVID-19 "Спутник V"
С распростертыми объятиями: еще одна страна ждет россиян без виз
Зачем Валентина Петренко делает эту ужасную прическу
Андрей Аршавин раскрыл всю подноготную отношений с Барановской