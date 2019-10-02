02.10.2019, 14:55

Осенние штормы каждый год становятся для людей неожиданностью


rus.delfi.ee
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Foto: Anni Õnneleid

Бушующие в конце сентября и начале октября штормы ежегодно приносят людям убытки. Если вы не хотите в конце рабочего дня или утром искать садовую мебель или батут в соседском дворе, их стоит убрать заранее. Кроме того, шторм может быть опасным для роботов-газонокосилок, автомобилей и, разумеется, для самих людей.

По словам руководителя группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк, осенние штормы становятся для людей неожиданностью каждый год, однако существуют простые меры, позволяющие предотвратить множество неприятностей.

«Например, в конце сентября прошлого года, когда на Эстонию неожиданно обрушились штормы, многие оставили на улице садовую мебель, батуты и прочие незакрепленные вещи. Ветер может их унести, причинив неприятности владельцам вещей и соседям. Поэтому такой инвентарь стоит своевременно защищать от ветра» - напомнила Хабакукк. Она отметила, что в прошлом году одним только клиентам PZU штормовые ветра причинили ущерб на сумму более 50 тысяч евро.

Уходя из дома, важно убедиться в том, что двери, окна и балконное остекление надежно закрыты. «Случается, что ветер ломает приоткрытые двери или попавшая в окно дождевая вода портит интерьер. Также ветер может разбить незафиксированное балконное остекление», - добавила Хабакукк.

Страховая компания рекомендует не парковать машины рядом с деревьями, чтобы упавшие ветки – или даже само дерево – не разбили автомобиль. «Владельцам прицепов и перевозящих незакрепленные грузы машин в такую погоду обязательно нужно использовать защитную сетку или крышку, чтобы не создавать опасность другим участникам движения, в том числе пешеходам», - отметила Хабакукк.

«Разумеется, беспокоиться следует не только о деньгах – нужно помнить и о собственном здоровье. В штормовую погоду мы рекомендуем людям проводить больше времени в помещениях, поскольку отломанные ветви деревьев, разбитые рекламные щиты и другие летающие предметы представляют опасность не только автомобилям и окнам, но, конечно, и самим людям», - предупредила Хабакукк.

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