Осенние штормы каждый год становятся для людей неожиданностью

По словам руководителя группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк, осенние штормы становятся для людей неожиданностью каждый год, однако существуют простые меры, позволяющие предотвратить множество неприятностей.

«Например, в конце сентября прошлого года, когда на Эстонию неожиданно обрушились штормы, многие оставили на улице садовую мебель, батуты и прочие незакрепленные вещи. Ветер может их унести, причинив неприятности владельцам вещей и соседям. Поэтому такой инвентарь стоит своевременно защищать от ветра» - напомнила Хабакукк. Она отметила, что в прошлом году одним только клиентам PZU штормовые ветра причинили ущерб на сумму более 50 тысяч евро.

Уходя из дома, важно убедиться в том, что двери, окна и балконное остекление надежно закрыты. «Случается, что ветер ломает приоткрытые двери или попавшая в окно дождевая вода портит интерьер. Также ветер может разбить незафиксированное балконное остекление», - добавила Хабакукк.

Страховая компания рекомендует не парковать машины рядом с деревьями, чтобы упавшие ветки – или даже само дерево – не разбили автомобиль. «Владельцам прицепов и перевозящих незакрепленные грузы машин в такую погоду обязательно нужно использовать защитную сетку или крышку, чтобы не создавать опасность другим участникам движения, в том числе пешеходам», - отметила Хабакукк.