Организатор рождественского рынка в Таллинне найден

Дата закрытия тендера, объявленного в начале лета, по которому управа Кесклинна искала организатора рождественского рынка на ближайшие 3 года, была 19 июля. К указанному сроку был получено одно предложение, представленное фирмой 5+ Capital OÜ. Предложение отвечало условиям тендера.

”Весной отчет о коррупции в городе привел нас к необходимости проведения тендера на организацию рождественского рынка. После проведения тендера мы можем сказать, что в течение следующих трех лет услугу будет оказывать та же компания, которая сделала таллиннский рождественский рынок самым известным и узнаваемым в Европе. Я надеюсь, что многолетний опыт организации, а также открытость новым идеям позволят нам оставаться привлекательными как для местных жителей, так и для туристов”, — сказал Владимир Свет, старейшина Кесклинна.

Цена предложения за один период (с ноября по январь) составила 48 300,21 евро. В результате тендера будет заключен трехлетний концессионный договор, который предоставит организатору услуг часть Ратушной площади для проведения рождественского рынка. В дополнение к ежедневной торговой деятельности на рождественском рынке, организатор также будет обязан предлагать культурную программу по выходным дням, согласовывая её с управой Кесклинна и Ратушей. Организатор также должен обеспечить безопасность и уборку рождественского рынка и присутствие Деда Мороза.