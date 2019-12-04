Опытный инвестор о пенсионной реформе: правительство одним ударом отправляет будущих пенсионеров в бедность

"Сам я перевел пенсию в индекс Tuleva, индексы исторически получают вполне хорошую производительность. Tuleva — единственный руководитель фонда, где накопители пенсии действительно решают и интересы накопителей пенсии также отстаивают, у остальных явная цель в первую очередь все-таки заработать прибыль банку. Разумно поддержать Tuleva в этом процессе", — говорит Мюйр.

В то же время он подкладывает дров на огонь правительства, особенно Isamaa.

"Это совершенно печальный бег амока, что делает Isamaa, одним ударом отправляет будущих пенсионеров в бедность и разбивает рынок капитала. Финансирование предприятий это делает еще сложнее. Большинство людей ведь ни в коем случае не может или не трудится действовать во имя улучшения своих финансовых перспектив. Просто печально и стыдно Isamaa, что таким образом покупает дешевую популярность".

Он отмечает, что люди могли бы улучшить свои финансовые привычки, но реальность и человеческая природа, к сожалению, другие.

"Как не работает коммунизм, так в случае большинства людей не работает самостоятельное накопление к пенсии и инвестирование. Самое ужасное в этом деле еще то, что член Isamaa сам рекламирует Союз инвесторов, что плесните на свои последние накопления зажигательную жидкость. У них точно нет никакого понятия", — говорит он в завершение.