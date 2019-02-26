Опять обворовывание честных граждан! Еще несколько фирм — в ”черном списке”

Из обращений в ведомства следует, что Efrenza OÜ продавала в группе ”Заказы из Польши” товары, прося за них предоплату в полном объеме. Однако свои обязательства не выполняла. Также клиентам не были возвращены их деньги.

О ситуации узнала Комиссия по потребительским спорам, предприниматель не выполнял предписания ведомства, в результате чего фирма была занесена в черный список.

Теперь же они в соцсети принимают заказы от лица Soodusmüük Perele OÜ. Но на них — тоже жаловались в соответствующие организации, что является сигналом для покупателя: будьте осторожны.