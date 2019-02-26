Опять обворовывание честных граждан! Еще несколько фирм — в ”черном списке”

Департамент защиты прав потребителя и Департамент технического надзора предостерегают от услуг фирм Efrenza OÜ и Soodusmüük Perele OÜ. Они связаны с группой на Facebook „Tellimused Poolast” (”Заказы из Польши” — прим. ред). Также у потребителей имелись проблемы с тартуской фирмой Laine Köögistuudio.
Из обращений в ведомства следует, что Efrenza OÜ продавала в группе ”Заказы из Польши” товары, прося за них предоплату в полном объеме. Однако свои обязательства не выполняла. Также клиентам не были возвращены их деньги.
О ситуации узнала Комиссия по потребительским спорам, предприниматель не выполнял предписания ведомства, в результате чего фирма была занесена в черный список.
Теперь же они в соцсети принимают заказы от лица Soodusmüük Perele OÜ. Но на них — тоже жаловались в соответствующие организации, что является сигналом для покупателя: будьте осторожны.