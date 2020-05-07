Оптимистичный взгляд аналитика: эстонской экономике в этот раз будет проще

Экономические спады всегда возникают там, где их не ждут

Те, кто следит за уже многолетним обсуждением того, откуда мог бы начаться следующий экономический кризис, смотрят на сегодняшнее с мрачной иронией. Мир в состояние свободного падения повергли вовсе не смещение цен между сложными финансовыми инструментами, итальянские облигации или торговая война, начатая Дональдом Трампом. В человеческие планы вмешалась сама жизнь, природа, вынудившая общества запереться на замок, не задумываясь, во что это обойдется.

Развитому миру предстоит серьезный экономический спад

Если эпидемиологов критикуют за неспособность оценить распространение вируса, то экономисты оказались еще менее способны предвидеть, что произойдет в экономике. Меры, принятые для того, чтобы остановить вирус, по сути, со дня застопорили большую часть экономической деятельности, а в некоторых странах даже кажется, что проведение параллелей с военным временем — вовсе не преувеличение, а недооценивание ситуации. Хотя пандемия подает признаки ослабления, оценки будущего экономики день ото дня становятся все более мрачными. И свежий прогноз SEB здесь — не исключение: по нашей оценке, экономика США упадет в этом году на 6,5%, а экономика еврозоны в целом — на 9,6%. В некоторых южных странах Европы падение ВВП может достичь двузначного значения. С другой стороны, и меры правительств и центробанков по управлению экономического ущерба оказались самыми мощными в истории. Из-за этого экономика, по нашему первоначальному сценарию, восстановится быстро и уже в 2021 году ВВП еврозоны поднимется на 6,2%.

Эстонской экономике в этот раз будет проще

Эстония вошла в нынешний кризис с самой крепкой экономикой в своей истории. За предыдущие три года ВВП рос в среднем почти на 5% в год, и трудовая занятость достигла абсолютного пика как в исторической перспективе, так и по сравнению с другими европейскими странами. Но, в отличие от 2008 года, быстрый рост не повлек за собой макроэкономического дисбаланса, что в тот раз лишь усилило кризис. Поэтому основными заботами общества в связи с коронакризисом остаются скорее здоровье — свое и близких — и адаптация к сложившейся рутине, нежели экономические проблемы и перспективы на будущее.